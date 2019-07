Solden: dit zijn de strafste tech-koopjes Ronald Meeus

02 juli 2019

08u00

De solden zijn begonnen in de winkelstraat en online, en ook in de tech-winkels vallen er koopjes te doen. Dit zijn enkele toppers onder de grootste prijsdalers.

Smartphone: Samsung Galaxy S10+ met Galaxy Watch (€ 1.099)

Wie al enkele maanden lang verlekkerd is op de Samsung Galaxy S10+, kan nu misschien zijn slag slaan. Het toestel kost nog steeds meer dan 1.000 euro, maar bij Fnac staat hij momenteel voor 1.099 euro én je krijgt er nog een Galaxy Watch bij. Het gaat hier om de versie met 12 gigabyte werkgeheugen en 1 terabyte opslag, die vorig jaar nog 1.600 euro kostte. Hij blijft een topper wat onder meer camera en scherm betreft, en het duurt nog tot begin volgend jaar voordat er een opvolger komt. Eerst komt wellicht deze zomer nog de Note 10, gericht op (semi)professionele gebruikers. Vergelijk hier de laagste prijzen van de Samsung Galaxy S10+.

Budget televisie: Sony Bravia KDL-40WE660 (€ 409)

Deze 40-inch-tv van Sony (schermdoorsnede: 102 centimeter ) kwam op de markt voor € 469, maar kost bij Mediamarkt momenteel € 409. Ook bij andere winkels staat hij ondertussen aan een verlaagde prijs. Het gaat wel om een iets ouder model, maar gezien de schermgrootte blijft dit een ideaal toestel voor op een jongerenkamer of studentenkot. De beeldresolutie is Full HD (1.920 op 1.080 beeldpunten) en hij heeft Smart TV-functies. Vergelijk hier de meest actuele prijzen van de Sony Bravia KDL-40WE660.

High-end televisie: Sony KD-65XF9005 (€ 1.199)

Als je een grote tv zoekt voor in de woonkamer, zit je momenteel ook goed bij Sony. De gemiddelde winkelprijs van deze 65-incher (schermdiagonaal: 165 centimeter) is 1.399 euro, maar bij Media Markt en Art & Craft staat hij momenteel voor 200 euro minder. In ruil voor je geld krijg je een goede televisiemiddenklasser, met 4k-beeldkwaliteit (3.840 op 2.160 pixels), Android TV als besturingssysteem en een ordentelijke beeldsnelheid. Alleen is het geen oled-tv (Organic Light Emitting Diodes, de allerrecentste beeldtechnologie met een veel breder kleurenpalet), terwijl die technologie wel fors in opmars is. Toch: als je een goede tv wil waar je een paar jaar mee verder kan, is dit toch wel een aanrader. Vergelijk hier de beste prijzen van de Sony KD-65XF9005.

Tablet: Huawei MediaPad M5 Lite (€ 189)

Wie nog een tablet zoekt, en binnen het Android-ecosysteem wilt blijven, zit goed bij deze MediaPad M5, die Huawei in september vorig jaar lanceerde. Het was al een prijsbreker, maar momenteel staat hij bij het Nederlandse Belsimpel voor € 189, komende van een heel eind boven de € 200. Deze Huawei MediaPad M5 Lite werkt alleen op wifi, maar heeft een beeldresolutie die zelfs een beetje boven Full HD gaat (1.920 op 1.200 beeldpunten, de zogeheten WUXGA-resolutie). De schermdiagonaal is een fatsoenlijke 10 inch (25 centimeter). Vergelijk hier de meest actuele prijzen van de Huawei MediaPad M5 Lite.

Robotstofzuiger: eufy RoboVac 11 (€ 159)

Als je op zoek bent naar een stofzuigrobot, en je neemt genoegen met een goedkope instapper, dan heeft deze RoboVac momenteel een goeie prijs bij bol.com. Hij staat er voor € 159, terwijl andere winkels een prijs aanhouden die dichterbij de richtprijs van meer dan 200 euro blijft. Het model in kwestie kwam al in 2017 op de markt, maar wordt nog steeds vaak geprezen voor zijn lange accuduur, zijn zuigkracht en het geringe lawaai dat hij maakt. Vergelijk hier de laagste prijzen van de eufy RoboVac 11.

