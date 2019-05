Exclusief voor abonnees Snapchat, waar seksuele roofdieren jagen op minderjarige prooien Hoe bezorgd moeten we zijn over misbruik via de populaire tienerapp? Femke Van Garderen

27 mei 2019

16u04

Bron: De Morgen 2 Multimedia Hoe bezorgd moeten we zijn voor ‘seksuele roofdieren’ op de populaire tienerapp Snapchat? In het Verenigd Koninkrijk worden elke dag drie politiedossiers hierover geopend. Ook onze federale Computer Crime Unit is bezorgd. “We moeten jongeren nog weerbaarder maken.”

“Snapchat is een toevluchtsoord voor seksuele roofdieren.” Dat schrijft The Sunday Times nadat de krant de hand kon leggen op duizenden politiedossiers die seksuele uitbuiting van minderjarigen linken aan de app. In een lijvig artikel wordt onder meer beschreven hoe twee meisjes jonger dan dertien jaar verkracht werden door twee mannen die ze via Snapchat leerden kennen, en hoe een volwassen man via dezelfde weg met een veertienjarig meisje een seksafspraak probeerde te maken. Ook is er sprake van ‘honderden gevallen’ waarbij minderjarigen zelf expliciete beelden delen. Bijvoorbeeld via een spelletje waarbij ze hun geslachtsorganen aan elkaar laten zien.

Ook in België

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis