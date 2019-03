Smartwatch, activity tracker of smartband: zo kies je de beste wearable Ronald Meeus

14 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartwatches 0 Multimedia Wearables voor aan je pols komen vandaag in meerdere maten en gewichten. Welke is de juiste voor jou: een smartwatch, een sporthorloge of een activity tracker?

Smartwatch

Toen Pebble en Samsung in 2013 de klassieke smartwatch lanceerden, zaten er al sport- en fitnessfuncties in. Maar een echte smartwatch is méér dan een tool om je sportieve prestaties mee te meten: ze dienen bijvoorbeeld ook om onze afhankelijkheid van de smartphone wat te verlichten. Voor het lezen van berichten hoeft de telefoon bijvoorbeeld niet meer uit de broekzak. Bovendien is een smartwatch gemaakt om er beter mee over straat te kunnen: voor Apple is de Apple Watch bijvoorbeeld evengoed een mode-accessoire of zelfs een juweel als een stuk technologie. Hetzelfde geldt voor de Huawei Watch GT, een van de populairste smartwatches van het moment. Bekijk hier de populairste smartwatches.

Activity tracker

Het sporthorloge bestond al eventjes toen de activity tracker ten tonele verscheen, maar de digitalisering zorgde er onder meer voor dat ze kunnen worden gekoppeld aan een smartphone en dus alle data van de sensoren - waaronder de calorieënteller, de stappenteller, de hartslagsensor en zelfs de slaapmonitor - kunnen worden doorgegeven en bijgehouden in de cloud. Onze recente favoriet: de ForeRunner 235 van het Amerikaanse topmerk Garmin. Bekijk hier alle activity trackers/smarttrackers.

Smartband

Wie uitsluitend gericht is op sportieve prestaties heeft niet echt een horloge met alles erop en eraan nodig. Veel merken hebben een fitnessarmband op de markt, die alle fitnessfuncties en -sensoren in zich draagt die je ook vindt in een smartwatch. Je kunt er zelfs de klok op aflezen! De Mi Band 3 van het Chinese Xiaomi is een prima voorbeeld van zo’n smartband. Bekijk hier alle smartbands.

Tip: Vergelijk hier de beste beoordeelde sport wearables aan de scherpste prijzen.

