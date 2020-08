Smartphoneverkoop met 20 procent gedaald in eerste helft 2020 Julian Huijbregts

26 augustus 2020

14u07

Bron: Tweakers 2 iHLN Volgens analistenbureau Gartner is de wereldwijde smartphoneverkoop in de eerste helft van dit jaar met 20 procent gedaald. Dat zou te wijten zijn aan de coronapandemie en de maatregelen die daarmee gepaard gaan.

In de eerste zes maanden van 2020 werden er wereldwijd 593,8 miljoen smartphones verkocht, volgens Gartner. Vorig jaar ging het in dezelfde periode om 745,2 miljoen smartphones, een verschil van 151,4 miljoen exemplaren. Gartner heeft dinsdag de cijfers over het tweede kwartaal gepubliceerd, in juni kwam het analistenbureau al met cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. In beide kwartalen ging het om een daling van zo’n 20 procent.

Bij fabrikanten van Android-smartphones en met name Samsung, loopt de verkoop het hardst terug. Volgens gegevens van Gartner heeft Samsung in het tweede kwartaal van dit jaar 54,8 miljoen telefoons verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 75,1 miljoen. Huawei heeft minder sterke verliezen, vanwege sterke resultaten in thuisland China. Ten opzichte van vorig jaar verkocht Huawei 6,8 procent minder smartphones in het afgelopen kwartaal. Het wereldwijde marktaandeel van Samsung en Huawei was in het afgelopen kwartaal bijna gelijk volgens Gartner.

De verkoop van iPhones lijkt sneller recht te trekken dan die van Android-smartphones. In het afgelopen kwartaal verkocht Apple er volgens Gartner 38,4 miljoen, bijna net zoveel als de 38,5 miljoen exemplaren in dezelfde periode vorig jaar. Gartner schrijft dat toe aan de goede verkoop van iPhones in China, waar de coronacrisis geen grote impact meer heeft. Ook zou de iPhone SE de verkoop opdrijven.



