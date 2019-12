Smartphonetrends in 2020: dit zijn de voorspellingen Ronald Meeus

17 december 2019

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia We staan alweer voor een nieuw jaar, en dus komt er ook een nieuwe lichting smartphones aan. We kijken al even vooruit naar de belangrijkste trends waar we ons in 2020 aan mogen verwachten.

5G

Wereldwijd is 5G, de nieuwste generatie mobiele dataverbindingen, nu stilaan toch echt aan het doorbreken. De nieuwe technologie belooft onder meer veel straffere downloadsnelheden. Waar het gemiddelde bij 3G ergens tussen 5 en 10 megabit per seconde ligt, zit dat bij 4G ergens tussen 30 en 50, en bij 5G gaan we naar 150 tot 200 MB’s.

Twee dingen zijn wel essentieel. Ten eerste: je hebt een smartphone nodig die kan connecteren op dat netwerk. Eerder dit jaar werden de eerste 5G-smartphones gelanceerd, en volgens marktstudiebureau Gartner zullen tegen eind 2020 zo’n 10 procent van de gebruikers er zo een op zak hebben. Bekijk hier de eerste smartphones die 5G ondersteunen.

Maar - en daar knelt het schoentje het hardst - het tweede essentiële ding, namelijk de 5G-netwerken, die staan nog nauwelijks op poten. Telecombedrijven beginnen nu nog maar druppelsgewijs te investeren in een nieuw 5G-netwerk, een oefening die (volgens schattingen van koepelorganisatie GSMA) zo’n 500 miljard euro zal kosten aan Europese operatoren alleen.

Ga er dus maar vanuit dat we in België nog wat geduld zullen moeten hebben. De overheid moet een veiling met licenties voor de bouw van zo’n netwerk organiseren onder telecombedrijven, maar die kan pas in 2020 van start gaan. Pas daarna kunnen de netwerken effectief worden gebouwd.

Smartphonegekte is voorbij

Na jaren van explosieve groei, ziet het ernaar uit dat we in 2020 minder smartphones gaan kopen! 3,2% minder, volgens onderzoek van Gartner (wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologie-sector, nvdr). Aldus researcher Ranjit Atwal: “Consumenten houden hun huidige telefoons langer op zak, omdat nieuwe technologie slechts beperkt nieuwe gebruikers aantrekt.”

Dat betekent voor 2020 dat de verhoudingen wellicht gewoon blijven zoals ze zijn: met Samsung als de grootste (met 20 procent marktaandeel), Huawei op de tweede plaats (17 procent), en Apple een relatief verre derde (10 procent). Sowieso zullen de grote merken weer met nieuwe ‘flagship’-smartphones op de proppen komen volgend jaar. Ze zullen met straffe dingen moeten komen om de smartphonegekte van de afgelopen jaren weer op gang te krijgen. Zo heeft Nokia onlangs een smartphone op de markt gebracht van amper 100 euro.

Augmented reality

Een digitale ‘laag’ toevoegen boven de tastbare werkelijkheid is een functie die smartphones al een dik decennium kunnen leveren, gewoon via de camera en het scherm, maar die - op een eenzame Pokémon Go!-hype na - voorlopig weinig gebruikers kon bekoren. Toch blijven marktonderzoeksbureaus augmented reality-toepassingen een gouden toekomst toeschrijven.

Volgens hen hangt AR gewoon nog even in de zogenaamde ‘trough of disillusionment’ (de ‘put van desillusies’) in de hypecyclus, en gaat het nadien in een fase komen waar de technologie wél toepassingen krijgt waar het grote publiek ook het nut van inziet. Er gonzen trouwens ook geruchten dat AR via een draadloos op de smartphone aangesloten bril in 2020 zijn terugkeer zal maken. Naast de bestaande Microsoft HoloLens en Google Glass Enterprise Edition bijvoorbeeld, en ook Apple zou bezig zijn met een slimme bril.

M-health

Het aantal gezondsheidsapps is de afgelopen jaren fel toegenomen. Meer gebruikers (53 procent, volgens recent onderzoek) monitoren dagelijks hun stappen via een stappenteller. Het helpt dat zowel Apple als Google (Google is baas van het Android-besturingssysteem, nvdr) de gezondsheidfuncties in hun systemen open stelden voor andere app-makers, die daar gretig gebruik van maakten: het aantal beschikbare mobile health-apps, kortweg m-health, steeg tussen 2015 en vandaag met 15 procent.

De gestage groei van wearables zoals smartwatches en fitnesstrackers zal m-health nog meer een duwtje in de rug geven. Het is niet voor niets dat Google onlangs twee miljard euro betaalde voor de overname van de populaire activiteitstrackersfabrikant Fitbit. Bekijk hier de beste smartwatches van het moment.

Betalen met smartphone

Ook contactloos betalen via de nfc-chip (Near-Field Communications, een ingebouwde chip die korte radiostralen uitzendt) zit in de lift. Met een bank- of kredietkaart waarop die nfc-standaard staat, kan er gewoon met een tikje worden betaald (tot 25 euro). En dat gaat ook met een smartphone waarop Apple Pay, Google Pay of Payconiq By Bancontact staat. Volgens Febelfin is ongeveer 98 procent van alle betaalterminals in Belgische winkels nu uitgerust voor contactloos betalen. Alleen de gebruiker moet nog wat meer mee. In 2018 waren ongeveer 5 procent van alle digitale betalingen in België contactloos, zo blijkt uit gegevens van datzelfde Febelfin. Tegen eind dit jaar verwacht de koepelvereniging dat dat verdubbeld zal zijn, maar 10 procent is nog altijd maar een schijntje van het potentieel. Als we eens bij de buren gaan gluren: in Nederland gebeurde meer dan 50 procent van alle betalingen via nfc in 2018.

