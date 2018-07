Smartphones met achteraan négen cameralenzen op komst Arnoud Wokke sam

19 juli 2018

18u18

Bron: Tweakers.net 1 Multimedia Volgend jaar verschijnen smartphones die alleen achteraan al vier tot negen camera's aan boord hebben. Dat zegt Light, een bedrijf achter de L16-camera met zéstien lenzen.

De Huawei P20 Pro is tot nu toe de smartphone met de meeste camera's aan de achterkant, namelijk drie. Maar volgens Light kan dat dus beter, al zegt het bedrijf niet over welke fabrikanten het gaat. Wel spreekt Light in een gesprek met Business Insider over meerdere fabrikanten.

16 lenzen

Light maakte de L16, een camera die via gevouwen optica, spiegels en algoritmes de beelden van zestien verschillende cameramodules samensmelt tot één opname met een resolutie van maar liefst 52 megapixels. Dankzij lenzen met verschillende brandpuntsafstanden zou het bereik overeenkomen met 28mm groothoek tot en met 150mm tele in 35mm equivalent.

Het is onbekend welke eigenschappen smartphones met technologie van Light zouden hebben, maar het spreekt voor zich dat je met meerdere lenzen beter kan scherpstellen en ook na het fotograferen de scherpte nog kan aanpassen.

Zelfrijdende auto's

Light bestaat enkele jaren en opereert vanuit de Amerikaanse stad Palo Alto in Silicon Valley. Het bedrijf gaat ook camerasystemen voor zelfrijdende auto's maken, waardoor het Japanse Softbank 121 miljoen dollar investeert in het bedrijf.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net