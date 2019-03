Smartphonefoto's? Nee, Huawei gebruikt professionele foto's in campagne CB

15 maart 2019

12u15

Bron: AD.nl 0 Multimedia Een typisch gevalletje van bedrog. Huawei lanceert binnenkort de P30 en legde in de reclamecampagne de nadruk op de verbeterde zoomfunctie van de high-endtoestellen. Maar de foto's zijn gemaakt met een professionele spiegelreflex-camera. Sterker nog, het schijnt te gaan om ordinaire stockfoto's.

Zo werd bijvoorbeeld een wazige afbeelding getoond met een lens en een vergrote Eiffeltoren, een duidelijke knipoog naar zoomfunctionaliteit. Ook op de Twitterpagina van de fabrikant werd de zoomfunctie benadrukt in een andere teaser. Huawei kan nu een flinke lading kritiek verwachten.

Hoewel Huawei nooit heeft gezegd dat deze beelden effectief met een P30-toestel werden genomen, krijgt het Chinese bedrijf nu wel een bak kritiek. De beelden werden gemaakt met een professionele spiegelreflexcamera en het merk zei daar niets over. Op het Chinese socialmediaplatform Weibo stuurde Huawei nog een tiental andere ingezoomde teasers de wereld in. Na wat onderzoek van onder andere GSMArena is duidelijk gebleken dat de afbeeldingen gewoon professionele stockfoto’s zijn.

Het bedrijf zelf spreekt van een misverstand en meldt dat het enkel gaat om ‘teaserposters’ die de unieke nieuwe eigenschappen van de Huawei P30 serie moeten aantonen. Eind vorig jaar werd een simulatie van de Huawei H30 Pro gelekt, waarin vier camera’s achterop te zien zijn.

Huawei zal op 26 maart zijn P30 smartphones officieel presenteren tijdens een bijeenkomst in Parijs.

Tip: Vergelijk alle best beoordeelde Huawei smartphones aan de voordeligste prijzen op Tweakers.be.