Smartphonefabrikanten in verhit gevecht over 'beste scherm' en 'beste camera' Ronald Meeus

07 februari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Nu telecombeurs Mobile World Congress met rasse schreden nadert is het tijd om vooruit te kijken naar het vuurwerk op de smartphonemarkt, dat zich nu volledig lijkt toe te spitsen op twee dingen die mensen belangrijk vinden: het scherm en de camera. Iets verder voorbij de horizon zijn er wel nog andere nieuwigheden op komst.

1. Scherm: weg met de inkeping

Een inkeping in het scherm van je smartphone? Dat is zó 2018. We zagen de afgelopen maanden al veel smartphones die het schermoppervlak vergroten zonder een notch, een ontwerpelement dat maar weinig mensen aanspreekt. Oppo doet dat met een gemotoriseerde slider: een gedeelte van de achterkant kan omhoog voor de gezichtsscanner en de frontcamera in de Find X. De Xiaomi Mi Mix 3 doet hetzelfde met een handmatige slider. Een derde manier is de inkeping in het scherm vervangen door een gat. Dat hoeft geen gat in het glas te zijn, want een camera kan prima door het beschermende glas heen kijken. Telefoons die deze techniek toepassen: de Samsung Galaxy A8s en Huawei Honor View 20. Bekijk hier de Oppo Find X, de Xiaomi Mi Mix 3, de Samsung Galaxy A8s en Huawei Honor View 20.

2. Camera: bigger, better, stronger

Behalve scherm en ontwerp vormt de camera een waar slagveld waarop de smartphonemakers verhit de degens kruisen. En we mogen nog spannende ontwikkelingen verwachten. Zo wordt de time-of-flightsensor een belangrijke: dat is een sensor die met laserstraaltjes van alle objecten meet hoever ze zijn. Je kan dat vergelijken met de gezichtsscanner, maar dan voor de achterzijde van je telefoon. Ook komen er telelenzen die echt optisch kunnen zoomen. Wat nu bij smartphones optische zoom heet, is in feite ‘multicamerazoom’: een verandering van de beeldhoek, waardoor het in de viewfinder op zoomen lijkt, terwijl je in realiteit een foto maakt met een andere camera op je telefoon.

Oppo bracht onlangs details naar buiten van een ‘periscoopcamera’ voor smartphones. Dat is een sensor die een kwartslag gedraaid zit en licht binnenkrijgt via een spiegel. Het grote voordeel van de spiegel is dat de dikte van de telefoon niet langer de maximale brandpuntsafstand bepaalt. Ook is er in de breedte meer ruimte om te spelen met de positie van de lenzen. Zo wordt 10x optische zoom mogelijk.

3. Vouwbaar en 5g

We zullen nog een en ander zien passeren in 2019: vouwbare schermen, displays met gaatjes, poortloze telefoons en 5g-toestellen. Al die nieuwigheden zijn eerste generatie, wat betekent dat er volop ruimte is voor experimenten. Sowieso is het moeilijk op voorhand te voorspellen welke nieuwigheden standaard zullen worden en welke niet. Apple had in de beginjaren dankzij zijn iPhones flink invloed op het ontwerp van alle smartphones, maar de iPhone X-serie, die er sinds 2017 is, lijkt een veel kortere invloed te hebben op het ontwerp van smartphones. De kenmerkende brede inkeping is in de Android-wereld een uitstervend ras, zeker bij duurdere modellen. De smartphonewereld ligt dus wijd open voor nieuwe ideeën, maar wie de blauwdruk voor smartphones van de komende jaren zal maken, is niet duidelijk. Komt de slider terug? Wordt het een gat in het scherm? Of is het al tijd voor de vouwbare smartphone? En hoe gaat die er dan uitzien? Dankzij ontwikkelingen in schermtechniek en camera’s ligt de toekomst open, en omdat er ruimte is om te experimenteren, zullen we in de komende maanden kunnen genieten van spektakel op de smartphonemarkt.

