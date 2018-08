Smartphonebril toont hoe gevaarlijk gsm'en achter stuur kan zijn SVM

15 augustus 2018

14u51

Bron: Belga 2 Multimedia Responsible Young Drivers heeft in Leuven de smartphonebril geïntroduceerd. Deze nieuwe toepassing simuleert de gevaren van afleiding door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden met de auto of de fiets. De smartphonebril werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt weldra gebruikt om vooral jongeren te wijzen op verantwoord rijgedrag.

Afleiding door gebruik van een smartphone is de snelst stijgende oorzaak van verkeersongevallen. "Vooral jonge bestuurders zijn zich vaak niet bewust van de gevolgen van zo'n rijgedrag", stelt Responsible Young Drivers. De smartphonebril moet bestuurders daar op een positieve manier attent op maken. "We zijn de eerste in Europa die de gevolgen van afleiding met deze tool simuleren."

De smartphonebril beschikt over gebogen lenzen met vloeibare kristallen die een gezichtsveld van 180 graden mogelijk maken. Daardoor kunnen de gevolgen van verschillende soorten afleiding in het verkeer optimaal gesimuleerd worden. Responsible Young Drivers bestuurt de bril met een mobiele app.

Parcours

Tijdens vormingen op scholen en sensibiliseringsacties in bedrijven moeten deelnemers een parcours afleggen. De eerste keer doen ze dat zonder manipulatie. Een tweede keer simuleert de bril de effecten van afgeleid rijden. Op die interactieve manier ondervinden bestuurders de gevaren die daarmee gepaard gaan.

Responsible Young Drivers lanceerde eerder de promille- en de marihuanabril om de effecten van alcohol en marihuana op het gezichtsveld te simuleren. De smartphonebril werd ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Deb Kusmec en Michael Aguilar.