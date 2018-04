Smartphone zal je autosleutel vervangen "binnen drie à vijf jaar" kg

16 april 2018

16u28

Bron: Belga 0 Multimedia In de komende drie tot vijf jaar jaar zal de mobiele telefoon de rol van de autosleutel overnemen. Dat voorspelt de Duitse verzekeraar Allianz, de grootste verzekeringsonderneming in Europa. Het bedrijf waarschuwt voor de gevaren en wil een uniforme veiligheidsstandaard opzetten voor mobiele telefoons die gebruikt worden om een auto te openen en te starten.

Je smartphone gebruiken in plaats van je autosleutel: het kan al. Het Duitse luxemerk Mercedes biedt bijvoorbeeld vandaag al zo'n optie aan. Daarmee kunnen gebruikers de auto ontgrendelen en de motor starten met behulp van een "virtuele sleutel" op hun mobiele telefoon. In de komende jaren zal het gebruik enkel nog toenemen, volgens Allianz. "We denken dat dit binnen drie à vijf jaar breed aangeboden zal worden", beaamt Christoph Lauterwasser, hoofd van het Allianz center voor technologie.

Om ervoor te zorgen dat autodieven niet kunnen profiteren van die overgang, vraagt de verzekeraar nu om de beveiligingsvereisten te standaardiseren. Allianz roept op om het kopiëren van de virtuele sleutel te verbieden, waarbij enkel de eigenaar toelating zou mogen geven voor een mobiele telefoon voor het ontgrendelen van wagens. Net zoals een fysieke sleutel, is er dan ook maar één virtuele sleutel.

De verbinding tussen een smartphone en een auto moet daarnaast sterk versleuteld worden en het systeem zou moeten kunnen aangeven wie met een wagen reed en wanneer, aldus de verzekeraar.