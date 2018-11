Smartphone opladen? Zo kies je de beste powerbank Ronald Meeus

12 november 2018

08u00

Bron: Tweakers.net 0 Multimedia Wanneer je vaak en lang buitenshuis bent, is het risico groot dat je smartphone en je andere apparaten halfweg de dag zonder stroom vallen. Met een powerbank los je dat handig op. Hier zijn vijf dingen om op te letten bij de aankoop.

1. Capaciteit is afhankelijk van je smartphone

De centrale component van een powerbank is natuurlijk de batterij. De capaciteit daarvan wordt, net als bij een smartphone, aangegeven in milliampère (mAh). Hoevéél capaciteit je nodig hebt is natuurlijk afhankelijk van hoeveel er in je volledig opgeladen smartphone kan: wanneer die zelf bijvoorbeeld een capaciteit van 2.000 mAh heeft, kun je best op zoek naar een powerbank die minstens het dubbele daarvan torst. Zo heb je ook nog wat overschot voor een e-reader of een ander toestel, of kan je je smartphone twéé keer opladen. Er zijn powerbanks met een batterij die tot 40.000 mAH gaat, maar eigenlijk heb je in de meeste gevallen aan 10.000 mAH wel genoeg. Die accucapaciteit is ook goed voor wie zijn tablet onderweg opnieuw wilt opladen.

2. Aantal poorten

Hoeveel van je toestellen moet je kunnen opladen als je onderweg bent? De wat kleine powerbanks hebben maar één usb-A-poort, maar het kan tot vier gaan.

3. Manier van opladen

Draadloos opladen is stilaan een rage aan het worden. Je vindt dus ook powerbanks op de markt die die mogelijkheid voorzien. Andere snufjes zijn snellaadtechnieken als QuickCharge 3.0.

4. Grootte

Een element dat erg afhankelijk is van persoonlijke voorkeuren is de omvang van het toestel. Niet iedereen wil een grote brok meezeulen. Meestal gaan tot een lengte van 26 cm, een breedte van 22,6 cm en een dikte van 42 cm, in verschillende mogelijke combinaties uiteraard.

5. Prijs

Powerbanks zijn gelukkig geen al te dure toestellen. De allerduurste, die dan ook over enorm veel capaciteit beschikt, gaat tot 160 euro, maar ook met enkele tientallen euro’s kom je al een eind ver.

Vergelijk hier de prijzen van powerbanks.

