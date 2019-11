Smartphone kopen? Dit zijn de 5 beste volgens onze expert Ronald Meeus

04 november 2019

11u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Fabrikanten lopen vooral hoog op met de Pro-versies van hun smartphones. Toch zijn er ook andere versies die kunnen concurreren. Onze technologiespecialist van Tweakers.be neemt de vijf beste smartphones van het moment - vier Androids en een iPhone - onder de loep.

Beste budgetmodel: Xiaomi Mi 9T Pro

De Xiaomi Mi 9T Pro is toch ongeveer de beste telefoon die je voor 380 euro kan krijgen. De belangrijkste troeven zijn het prima scherm zonder inkeping, de snelle hard- en software, de zeer veelzijdige cameraset-up en de uitstekende accuduur. Minpunten zijn er uiteraard ook. Zo is dit toestel aan de zware kant, en moet je ook niet rekenen op waterdichtheid, draadloos laden of uitbreidbare opslagcapaciteit.

De pop-up-camera ziet er cool uit, maar hoe duurzaam die is na jarenlang gebruik moet nog blijken. Voor veel mensen zijn dat eerder verwaarloosbare minpunten, want de conclusie blijft dat de Mi 9T Pro toch wel erg veel waar biedt voor zijn geld, helemaal als je het vergelijkt met de concurrentie.

Beste prijs-kwaliteit: OnePlus 7T

Wie belang hecht aan snelheid en schone software (de smartphone zit niet volgestouwd met vervelende, ongewenste apps van de fabrikant zelf, nvdr), komt al snel bij OnePlus uit. Die zeer krachtige Snapdragon 855 Plus processor maakt dat je hier zonder probleem zware apps en games op kan draaien. Het scherm - een 6,55 inch full hd - is uitstekend, de stereoluidsprekers klinken goed. Bij de minpunten vinken we de ondermaats scorende camera’s aan en ook wat de accuduur betreft doet de concurrentie het iets beter.

Beste upgrade: Samsung Galaxy S10

Bij de beste upgrade zou ook Huawei kans maken, maar gezien de Googleperikelen (Huawei krijgt geen Androidlicentie meer, en kan dus geen Google-apps en -diensten meer op de smartphones zetten, nvdr) wijken we beter even uit naar meer toekomstproof toestel.

Wie nu een Galaxy S10 koopt, haalt sowieso een sterk high-end toestel in huis. De S10 heeft een groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing. Om dat te bereiken heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit.

Verder zit er een goede vingerafdrukscanner achter het kwalitatief hoogstaande oledscherm en is het camerasysteem een stuk veelzijdiger dan dat van zijn voorganger. Van goede kwaliteit bovendien, hoewel de primaire camera van Samsung op sommige vlakken wel al voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en ligt lekker in de hand, maar de glazen achterkant blijft breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Conclusie: nog steeds een flinke prijs, maar je krijgt er wel veel voor terug.

Beste iPhone: iPhone 11

De 11 is de goedkoopste iPhone van dit jaar en over de hele lijn een uitstekende opvolger voor de iPhone XR. De batterij zingt het quasi een uur langer uit dan die laatste, maar het zijn vooral de camera’s die een flinke stap vooruit betekenen. Zo is er nu een handige ultragroothoekcamera en de foto’s die je ‘s nachts maakt zien er al een stuk beter uit dan voorheen.

Ook knap van Apple is dat ze deze goedkopere iPhone toch van dezelfde snelle hardware voorzagen als de duurdere modellen. Minpunten? Het lcd-scherm is opmerkelijk minder mooi dan de oledschermen van die duurdere modellen. Vind je dat minder belangrijk, dan is dit echt de beste en meest betaalbare iPhone van het moment voor jou.

Onze keuze: Huawei P30

Ondanks het feit dat de Chinese fabrikant dus geen Googlediensten en -apps meer mag aanbieden, volharden we intuïtief toch in de Huawei P30 als onze keuze. Niet zonder reden natuurlijk. Dit toestel heeft een bijzonder goede accuduur en laadt ook erg snel op. We zijn ook fan van het plat oledscherm en de stevige, waterdichte en ergonomische behuizing.

De camera scoort uitstekend, zeker bij weinig licht, al had optische stabilisatie wel gemogen. Minder positief zijn we over de nogal prominente camerabobbel, waardoor de telefoon op tafel wiebelt. Het monogeluid is ook niet subliem en draadloos opladen kan niet. Die paar minpuntjes wegen wat ons betreft niet op tegen de sterke voordelen, die ook maken dat de prijs-kwaliteitverhouding van de P30 uitstekend is.

