Smart Home Gesponsorde inhoud Smarthome voor beginners:

de 10 toepassingen die je leven fijner en veiliger maken

Aangeboden door Fidea

24 februari 2019

Meer en meer mensen kiezen bij hun bouw- of renovatieproject voor een zogenoemd smarthome. Maar wat maakt zo’n woning nu precies ‘slim’? Is het niet gewoon een duur woord voor een huis met domotica? En waarom is het een duurzame investering?

Smart vs. klassieke domotica

Bij een huis met een klassiek domoticasysteem ligt de focus vooral op een zo eenvoudig mogelijke bediening. Bij een smarthome draait alles rond het idee van intelligente automatisatie. In plaats van het huis te bedienen met één knop zal het huis zélf taken in handen nemen, ook wanneer je niet thuis bent. Het systeem zorgt ervoor dat alle componenten van het huis (verwarming, verlichting, zonwering, multimedia, beveiliging) met elkaar communiceren, 24 uur per dag, op een gesloten circuit dat je met paswoord en antivirus beveiligd Dit zijn een paar concrete toepassingen.

Een smarthome maakt het leven...

... energiezuiniger

Je smarthome weet dat je houdt van een aangename 21 °C in huis. Bij een mooie zomerdag zal het dan ook uit zichzelf de screens neerlaten, zodat je het niet te warm krijgt in huis (1). Staat er een raam open voor wat verse lucht? Dan zal de kamertemperatuur automatisch worden verlaagd om geen energie te verspillen (2).

Je verbruikt sowieso minimaal, want je smarthome dooft de lichten in kamers die niet gebruikt worden, en schakelt stroomvreters uit als er niemand thuis is. (3) Slim!

... comfortabeler

Een #kleingelukske is nooit ver weg in je smarthome. Gewekt worden door je huis met een zachte fade-in van je verlichting, bijvoorbeeld. (4) Of je favoriete song die ’s avonds weerklinkt, wanneer je van het werk thuis komt. (5) En intussen is de sauna volledig opgewarmd, want dat had je op het werk al via je smarthome gevraagd via de smartphone. (6)

... veiliger

Last but not least zorgt je smarthome de klok rond voor de veiligheid van het gebouw en zijn bewoners. Inbrekers krijgen geen kans, want de detector reageert met flikkerende lichten en een hard geluid op ongewenste bezoekers, nog vóór ze schade kunnen toebrengen aan ramen en deuren. (7) Bij een zware zomerstorm zal het huis automatisch de zonwering regelen en dus beschermen. (8) Waterinsijpeling of een beginnende brand wordt onmiddellijk gesignaleerd door water- en verwarmingsdetectie, nog vóór de rookmelder in werking treedt. (9) En mogen de kinderen dan toch eens alleen thuisblijven, dan is het goed om te weten dat de oven niet zomaar aan blijft staan én dat de tv om 22u onverbiddelijk in slaapmodus gaat. (10)

En de kers op de taart?

Ook de verzekeringssector houdt rekening met de nieuwste trends. Wie een nieuw smarthome bouwt of zijn bestaande woning slim maakt, kan dat huis ook perfect verzekeren. Sterker nog, een veiliger huis kan een korting op je woonverzekeringspremie opleveren! Fidea beloont woningeigenaars die investeren in slimme preventie. Meer over de voorwaarden lees je hier.