Smart living is here to stay... en zo hou je het veilig!

22 februari 2019

Tegen 2020 zullen naar schatting 26 miljard (!) apparaten – smartphones uiteraard, maar net zo goed auto’s, printers, koelkasten tot zelfs vuilnisbakken – met elkaar verbonden zijn. Smart living is here to stay... Welkom in de slimme stad, de slimme straat én je slimme huis. Máár: bescherm dat laatste ook tegen hackers!

Stad, straat, smarthome...

Slimme steden of smart cities proberen via een netwerk van sensoren, internet en hoogtechnologische apparaten een stad zo goed mogelijk te beheren en te besturen. Ze gebruiken de informatielawine van de slimme voorwerpen in de stad om een heleboel processen te regelen: stroomtoevoer, gas, water, telefoon, verkeer... Dankzij het internet of things (IoT) communiceren apparaten ook zonder menselijke tussenkomst. Intelligente straatverlichting gaat feller branden als er auto’s, fietsers of wandelaars passeren en zorgt zo voor evenveel verkeersveiligheid met een flinke energiebesparing. Ook in onze huizen barst stilaan een ‘smart-revolutie’ los. Na de televisie worden nu ook de koelkast, oven, wasmachine, verlichting, ramen en deuren, stofzuiger en thermostaat helemaal smart. Smarthomes hebben een intelligente server en bevatten een aantal functies die het leven energiezuiniger, comfortabeler en (inbraak)veiliger maken. De slimme huizen gaan op dat vlak véél verder dan een klassiek domoticasysteem: het gaat niet langer om zo eenvoudig mogelijk bedienen, maar om intelligente automatisatie. Je huis denkt mee, zeg maar...

Máár: let op voor hackers!

Te midden van alle IoT-gekte is het belangrijk om je smarthome goed te beveiligen tegen hackers. Deze checklist helpt je op weg:

• Eerst en vooral: geef uw smarthome een veilig eigen netwerk en een beveiligd en gesloten circuit. Kies bij de keuze van een ‘slim’ brand-, inbraak- en waterdetectiesysteem sowieso voor een erkend vakman. De technologie evolueert razendsnel, dus is het belangrijk om jezelf goed te informeren en te kiezen voor een duurzame oplossing.

• Vraag aan die vakman als vertrouwenspersoon ook of je smartphone-toepassing future-proof is. Hoe vaak biedt de fabrikant updates aan om bijvoorbeeld veiligheidslekken te dichten? Hoe (vaak) wordt het systeem onderhouden? Zijn de applicaties en de firmware (de software in al die slimme toestellen) virusbestendig?

• Je hebt als de spreekwoordelijke ‘goede huisvader’ ook veel zelf in de hand: beveilig je smarthome-serversysteem met een wachtwoord (en verander dat regelmatig!) en sluit een onderhoudscontract af met de installateur. Laat bijvoorbeeld zeker checken of er een back-up is bij uitval door een lege batterij...

En de woonverzekering?

Verzekeraars volgen de trends op het vlak van smarthomes uiteraard op de voet en moedigen investeringen voor preventie tegen inbraak, water- of stormschade (door een goed alarmsysteem, warmte- en waterdetectie, rookmelders...) aan.

Heb jij een slim huis of ga je er werk van maken? Ga dan eerst langs bij je verzekeringsbemiddelaar voor meer informatie over smarthomes en wat dat voor je woonverzekering kan betekenen.#slimbekeken .