Slome smartphone? Met deze 6 tips houd je een virtuele lenteschoonmaak Karen Gijsbrechts

27 maart 2018

17u26 0 Multimedia Is je smartphone net dat tikkeltje trager dan deze tijd vorig jaar? Sieren virtuele spinnenwebben de hoeken van je homescreen? Of schreeuwt je telefoon om een verjongingskuur? Dan is het tijd voor een lenteschoonmaak: met deze zes tips stoom je je smartphone klaar voor het nieuwe seizoen.

1. Verwijder ongebruikte apps

De kans is groot dat je tientallen apps op je telefoon hebt staan, terwijl je er maar een handvol wekelijks gebruikt. De andere apps zijn de spreekwoordelijke kartonnen dozen op zolder: ze nemen veel plaats in, maar je bent er niets mee. Gevolg: je verliest opslagruimte en in het ergste geval deel je je gegevens met apps die je zelfs niet nodig hebt. Verwijder daarom regelmatig de apps die je niet gebruikt.

Om een lijst met al je apps te raadplegen, ga je naar ‘Instellingen’ en 'Apps' of iets gelijkaardigs. Klik op de apps, en daarna op de knop ‘Verwijderen’ om weinig gebruikte applicaties te deïnstalleren. Je kan ook apart apps verwijderen. In dat geval selecteer je de app op je homescherm door er lang op te duwen, en kies je 'Deïnstalleren' uit de opties die tevoorschijn komen.

2. Controleer je app-toestemmingen

Met de recente crisis van Facebook werd opnieuw duidelijk hoe makkelijk je gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Hoe je je gegevens beschermt op Facebook leggen we hier uit. Wil je ook andere apps striktere regels opleggen? Dan duik je best in de instellingen van je telefoon.

De privacy-instellingen vind je onder ‘Apps’ of eventueel onder ‘Privacybeheer’. Check om welke toestemmingen je apps vragen, en overweeg of die machtiging echt nodig is. Dat je gps-app je locatie kan bijhouden, is begrijpelijk; dat een simpel mobiel spel dat doet, is dat wellicht niet. Houd er rekening mee dat sommige apps mogelijk niet meer werken als je toestemmingen intrekt: een keuze die je moet maken, als je je privacy hoog in het vaandel draagt.

3. Verban foto's en filmpjes naar de cloud

Geen enkele lenteschoonmaak is compleet zonder kordaat een berg rommel naar de stortbelt te verwijzen. Dat is niet anders op je telefoon. Je hebt wellicht een hoop foto’s, filmpjes, of berichten op je telefoon staan, en geef toe: ze allemaal bekijken, doe je nooit. Vooraleer je ze echter naar de prullenbak verwijst, maak je best een back-up van je bestanden. Gebruik een geheugenkaartje, of zet ze in de cloud. Het makkelijkst is om voor de clouddienst van Google – Google Drive of Google Foto’s – of simpelweg de iCloud van Apple te kiezen.

Nadat je bestanden veilig overgezet zijn naar een externe locatie, kan je ze met een gerust hart verwijderen. Zo heb jij weer genoeg ruimte voor nieuwe herinneringen, en draait je smartphone weer wat sneller.

4. Maak je cache leeg

Als je op een makkelijke manier wat geheugen wilt vrijmaken, kan je ook eens nakijken of je de cache kan leegmaken. De cache is een opslagplaats waar bestanden tijdelijk bewaard worden nadat je een app hebt geopend. De volgende keer je die app opent, zal de toepassing snel bestanden uit de cache plukken, waardoor jij minder lang moet wachten.

Om de cache te ledigen, ga je naar ‘Opslag & geheugen’, en zoek je naar een kopje met ‘Cache’ of ‘Gegevens in het cachegeheugen’. Bevestig het wissen door erop te klikken. Je kan ook voor elke app apart het cachegeheugen wissen. Het is mogelijk dat je app iets trager opstart wanneer je hem voor de eerste keer opent (omdat hij geen bestanden uit de cache kan halen), maar dat betert snel.

Pech voor iPhone-gebruikers: zij hebben deze optie niet, tenzij de ontwikkelaar van de app er expliciet voor kiest om een wisfunctie in te bouwen.

5. Vervang je wachtwoorden

Als jij één van de vele gebruikers bent die je accounts nog altijd beveiligt met “wachtwoord123”, dan wordt het tijd dat je je hele wachtwoordbeleid omgooit. Kies voor een wachtwoord met cijfers en letters, en gebruik voor elk account een unieke combinatie.

Lukt het je niet om ze te onthouden? Overweeg dan om een wachtwoordzin te maken en die af te korten. Verzin een lange, originele zin (“Gaat $interklaas op 06/12 naar Nieuw-Zeeland of Zuid-Korea?”) en kort die af (“G$o0612nNZoZK?”). Resultaat: een extreem sterk én memorabel wachtwoord. Of je kan een wachtwoordmanager gebruiken, zoals LastPass. De online tool genereert en bewaart wachtwoorden die haast niet te kraken zijn.

6. Poets je scherm

Tot slot hoeft het niet enkel bij een virtuele schoonmaak te blijven. Hoogstwaarschijnlijk krioelt jouw smartphone van de bacteriën. Neem het niet te persoonlijk: onderzoek toont aan dat de gemiddelde smartphone 10 keer meer bacteriën bevat dan een wc-bril, en dat één op zes telefoons bezoedeld is met deeltjes ontlasting.

Je smartphone een grondige wasbeurt geven, is jammer genoeg niet zo simpel als het lijkt. Een doorsnee antibacterieel poetsdoekje is immers te geconcentreerd en kan je scherm beschadigen. Kies daarom voor gespecialiseerde oplossingen in combinatie met een microvezeldoekje. Spray een beetje van de oplossing op het doekje en wrijf voorzichtig over het scherm.

Houd zo’n grondige poetsbeurt liever wekelijks dan dagelijks: als je overdrijft, kan het nog altijd zijn dat je krassen maakt of je scherm beschadigt.