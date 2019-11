Slimme verlichting kopen? Dit zijn de 3 beste merken Ronald Meeus

05 november 2019

11u50

Bron: tweakers.net/smarthome 0 Multimedia Steeds meer mensen raken overtuigd van de voordelen van slimme lampen: ze gaan lang mee, ze zijn milieuvriendelijk en de verschillende kleuren maken het extra gezellig. Je koppelt ze bovendien gemakkelijk aan je home netwerk, zodat je ze ook kan bedienen met je tablet of smartphone. Onze technologiespecialist nam de Steeds meer mensen raken overtuigd van de voordelen van slimme lampen: ze gaan lang mee, ze zijn milieuvriendelijk en de verschillende kleuren maken het extra gezellig. Je koppelt ze bovendien gemakkelijk aan je home netwerk, zodat je ze ook kan bedienen met je tablet of smartphone. Onze technologiespecialist nam de bekendste merken onder de loep

Philips Hue

Philips Hue, het smart lighting-merk dat het Nederlandse bedrijf Signify (ooit Philips Lighting) exploiteert, is de huidige marktleider. Het is ook het merk met het ruimste aanbod: ongeveer 70 procent van alle slimme lampen die momenteel worden verkocht zijn Hue’s. Het gamma bestaat uit liefst 200 verschillende producten, gaande van gewone peertjes over lichtstrips tot buitenverlichting.

Voor een startpakket - drie lampen, een dimmer en een bridge - betaal je 155 euro. De app is gebruiksvriendelijk en heeft enkele handige functies. Zo kan je meerdere groepen van lampen creëren. Ook de lichtrecepten zijn een opsteker: zo zijn er schema’s met heel rustgevende verlichting of net schema’s die je alert houden.

“Het juiste licht maakt je zelfs wakkerder dan koffie”, zegt George Yianni, hoofd technologie van Signify. “We zijn allang aan het onderzoeken hoe licht je de juiste boost kan geven. Via de Hue-lampen kunnen gebruikers de resultaten van dat onderzoek ook thuis toepassen.” Bekijk hier de Philips Hue-lampen.

Ikea Trådfri

De Trådfri-lampen van Ikea schitteren op twee vlakken: de hoeveelheid licht die ze afleveren (1.000 lumen voor een basislamp, zo’n 20 procent feller dan een Hue-peertje) en hun prijs. Een lamp met alleen witte lichttinten kost 10 euro, voor een kleurenversie betaal je 25 euro. De app is gebruiksvriendelijk, maar mist wel de veelheid aan functies die je op de Hue-app hebt.

Ook hier gaan de Trådfri’s op in je thuisnetwerk, waardoor je ze op termijn ook zal kunnen programmeren of besturen met Google Home of een andere spraakdienst. Veel filosofie, zoals bij Hue, moet je wel niet verwachten: de Trådfri’s dienen uitsluitend ter decoratie. Ze zijn ook enkel te koop in Ikea-vestigingen en worden door de Zweedse meubelgigant vooral gezien als accessoire bij de eigen meubel- en decoratieproducten.

LIFX

Ook andere fabrikanten storten zich intussen op de smart lamp-markt, maar geen enkel merk heeft al zo’n uitgebreid gamma als Hue en Trådfri. Vinden we wel de moeite van het vermelden waard: het Australische LIFX, dat vooral op luxe mikt.

Zo springt de LIFX White & Color meteen in het oog door zijn helderheid (1.100 lumen), maar 45 euro is meteen een flinke prijs. Je krijgt dan wel een lichtkwaliteit die beter is dan van de andere fabrikanten, met fel licht en mooiere kleuren. De peertjes van LIFX staan ook direct in verbinding met het internet, waardoor ze sneller reageren. De app gaat wel iets minder breed dan die van de Hue- en Trådfri-lampen. Bekijk hier de LIFX-lampen.

