Slimme lampen uitgelicht: welke geven meeste waar voor je geld?

Ronald Meeus

20 maart 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Na een inlooptijd van enkele jaren worden slimme led-lampen stilaan mainstream. Vooral omdat ze via een app op de smartphone van kleur kunnen veranderen, en hun witte licht kouder en warmer kan worden afgesteld, allemaal met een app. We bespreken de starterssets van vier fabrikanten.

Het is een mooie tijd om te beginnen met huisautomatisering. Het aanbod van producten is enorm, er zijn verschillende soorten lampen, en instapsets zijn betaalbaar geworden. Je kunt beginnen met een set witte lampen of eventueel kiezen voor een variant waarbij je kunt wisselen tussen warm en koud licht. Je kunt de set dan later uitbreiden met extra verlichting, al dan niet met kleuren en accessoires zoals bewegingssensoren. De belangrijkste vraag is voor welk systeem je kiest, want dat bepaalt je uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

De startersets kosten grosso modo allemaal evenveel. Voor circa 80 euro krijg je zowel met de startersset van Philips Hue als die van Ikea Trådfri een hub en twee witte lampen. Bij Ikea zit daar nog een draadloze afstandsbediening bij. Philips heeft deze ook, maar die is voorbehouden aan andere bundels of te koop als extra accessoire. Een Innr-starterset met twee lampen is iets goedkoper: 66 euro zonder afstandsbediening. Twee losse lampen van TP-Link kosten samen circa 70 euro, maar voor een paar euro meer heb je een versie waarbij je kunt schakelen tussen warm en koud licht.

Als je wilt beginnen met slimme verlichting, bijvoorbeeld om die via een timer automatisch aan en uit te laten gaan, zijn de op wifi gebaseerde lampen van TP-Link interessant, maar per stuk zijn ze relatief duur. De stuksprijs ligt bij Philips, Ikea en Innr, met 10 tot 20 euro, beduidend lager. Als je slechts enkele slimme lampen wilt gebruiken, is het nog te overzien. In dat geval zouden lampen met gekleurde leds onze voorkeur hebben, want voor een witte lamp is het toch wel erg prijzig en is de meerwaarde beperkt. De afweging is natuurlijk persoonlijk, maar met het oog op de toekomst en het 'verslimmen' van verschillende ruimten in huis, zijn andere sets beduidend goedkoper. Je ontkomt dan alleen niet aan een hub.

De prijs per lamp weegt zwaarder naarmate je meer lampen in huis 'slim' wilt maken. Bedenk daarbij dat een huishouden gemiddeld 45 lampen gebruikt. Wat prijs betreft heeft Ikea goede papieren. De Zweedse winkel heeft in korte tijd een groot assortiment slimme Trådfri-lampen opgetuigd en de prijzen liggen relatief laag. De Innr-lampen zijn eveneens wat voordeliger dan die van marktleider Philips. Dat geldt ook voor lampen met gekleurde leds, zowel van Ikea als van Innr.

De lampen van Philips mogen dan wat duurder zijn dan die van Ikea en Innr, ze onderscheiden zich ook in positieve zin. Zo gaan ze bijvoorbeeld van 2200 tot 6500 kelvin, terwijl Ikea en Innr tot respectievelijk 4000 en 5000 kelvin komen. Ze zijn beter dimbaar en de witte lampen zijn minder lang. Ook over de Hue-app zijn we het meest te spreken; hij werk redelijk eenvoudig, lampen worden snel gevonden en er zijn voldoende instellingsmogelijkheden. Wie extra functionaliteit wil, kan bovendien terecht bij talloze andere Hue-apps, gratis en betaald. Het grootste pluspunt van Philips Hue is nog wel de compatibiliteit; je kunt in de toekomst nog altijd besluiten om bijvoorbeeld goedkopere Ikea-, Innr- of Osram-lampen toe te voegen; andersom kan dat niet of zeer beperkt.

