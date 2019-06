Sla je slag: deze televisies zijn net enorm in prijs gedaald Ronald Meeus

19 juni 2019

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Een gloednieuw tv-toestel is zelden goedkoop, dat weten we allemaal. Maar er is wel een handige manier om toch een goede koop te doen én de prijs (een klein beetje) te drukken. Toestellen die vorig jaar al op de markt kwamen, zal je in sommige winkels af en toe scherp in de prijs zien dalen. Dit zijn de vier grootste prijsdalers* van het moment.

LG OLED E8: van € 1.399 naar € 1.249

Het Koreaanse LG zorgde het afgelopen jaar voor een ware doorbraak van oled (Organic Light Emitting Diode)-technologie in zijn tv-schermen, maar een van zijn toppers van vorig jaar staat ondertussen voor een enorm interessante prijs in het rek. De 55-inch-versie (met 140 centimeter doorsnee) van zijn E8-model schittert met zijn luxe afwerking en zijn prima geluid. En natuurlijk laat hij zien waarvoor oled staat: een onnavolgbare weergave van zwart. Nadeel: die voet staat niet heel erg stevig. Bekijk hier de LG OLED E8.

Sony KD-49XF: van € 599 naar € 549

Een trapje lager in zowel de schermdiagonaal (49 inch, 124 centimeter doorsnee) is deze relatief democratische 4k-tv van Sony. Je hebt natuurlijk geen oled-scherm voor die prijs, maar wel een klassieke lcd (Liquid Crystal Display). Toch: prima beeld binnen deze prijscategorie. Dit toestel gebruikt ook Android als Smart TV-besturingssysteem, zodat hij vlot samenwerkt met je Androidsmartphone. Bekijk hier de Sony KD-49XF.

Philips 55PUS8503: van € 899 naar € 849

Deze 55-incher van Philips gooide vorig jaar hoge ogen en kan nog steeds goed mee. Ook hier krijg je 4k-beeld, maar geen oled (dus wel een klassieke lcd). Troef is wel dat je er Ambilight bij krijgt - de gloed die op de muur achter je Philips tv wordt geprojecteerd. Een prima instaptoestel dus, en met 50 euro van de prijs geschaafd nog interessanter. Bekijk hier de Philips 55PUS8503.

Samsung UE55NU7021: van € 499 naar € 468

Wanneer je een 4k-tv zoekt die zo diep mogelijk onder de 500 euro gaat, kom je bij deze van Samsung uit. Hij had bij zijn lancering al een deftige prijs, en sommige winkels schaven daar nu nog 20 euro extra af. Het is een klassieke lcd-tv, net als de twee iets duurdere modellen hierboven, maar je krijgt er bijvoorbeeld geen ‘local dimming’ op: de zwartwaarden worden ook via een omweg niet donkerder gemaakt. Goed voor het studentenkot, maar de zware tv-liefhebber zal hier wel wat op aan te merken hebben. Bekijk hier de Samsung UE55NU7021.

Bekijk hier nog meer tv’s met verscherpte prijzen.

* Prijzen zoals geafficheerd in de Pricewatch van tweakers.net op 18 juni 2019.

