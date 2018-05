Sla je slag: deze tech-producten zijn net enorm in prijs gedaald

Ronald Meeus

08 mei 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Technologieproducten komen soms heftig geprijsd op de markt, maar na enkele maanden gaat het prijskaartje vaak ook weer fors naar beneden. Hier zijn vier van die producten die de afgelopen dagen een felle prijsdaling kregen.

TV-toestel - Samsung 55"-tv: van € 985 naar € 899

Een 55 inch Ultra High Definition-televisie voor minder dan 1.000 euro? Een jaar terug kon je er enkel van dromen. Maar vandaag heb je al een degelijk toestel, zoals deze klepper van Samsung, voor een prijs die dieper en dieper van dat punt wegzakt.

Smartphone - Motorola Moto Z2 Force: van € 665 naar € 525

De Motorola Z2 Force was bij lancering duur voor wat hij was. Maar met een prijs die meer dan honderd euro lager ligt is hij ineens wél interessant. Hij heeft een 'onbreekbaar' scherm en ondersteunt Moto Mods, die bekende opklikbare extensies waarmee Motorola opvalt op de smartphonemarkt. Het is een vlotte smartphone met oledscherm, die snel oplaadt en geen overbodige software heeft.

Tablet - Microsoft Surface Pro 2017: van € 2.086 naar € 1.799

Het 2017-model van de Surface Pro was op enkele punten een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. De kickstand klapt nog iets verder uit, de hardware is sneller geworden en de accuduur is aanzienlijk beter. Wel opletten: de stylus wordt helaas niet meer meegeleverd en de Type Cover die je bijna verplicht bent erbij te kopen, is met 150 euro prijzig. Dit is een model met een Core i7-processor van Intel en 16 gigabyte intern geheugen, dus zijn prijs is echt scherp.

eReader - Kobo Aura Edition 2: van € 115 naar € 99

Nog op zoek naar een eReader voor de zomervakantie? De Kobo Aura Edition 2 is een prima toestel dat waar biedt voor zijn geld, zeker gezien de recente prijsdaling naar net geen honderd euro. Het 6"-scherm is met een pixeldichtheid van 212 punten per inch niet het allerscherpste, maar in de praktijk is lezen op de Aura prettig. Ook de verlichting van het scherm is prima. Je kunt bovendien makkelijk eigen boeken of fonts toevoegen. Ook zijn de instelopties voor de meegeleverde lettertypes erg uitgebreid. Veel extra's heeft de Aura verder niet, maar op een apparaat dat primair bedoeld is voor het lezen van e-books is dat ook geen nadeel.

