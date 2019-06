Skype is wel degelijk telecomoperator, oordeelt EU-Hof jv kg

05 juni 2019

06u14

Bron: belga 0 Multimedia De dienst SkypeOut, waarmee Skype-gebruikers via het internet kunnen bellen, moet wel degelijk als een telecomdienst worden beschouwd. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag gezegd in een nieuw arrest. Dat heeft gevolgen voor Skype, maar ook voor andere gelijkaardige diensten die dat soort ‘internetbellen’ aanbieden in de Europese Unie.

Met het arrest krijgt de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (BIPT) na drie jaar gelijk. De regulator legde Skype in mei 2016 een boete van 223.000 euro op omdat het zich ondanks herhaaldelijk aandringen niet wilde aanmelden als operator voor de dienst SkypeOut. Volgens het BIPT was Skype daar door de telecomwet nochtans toe verplicht.



Door zich niet aan te melden, ontsnapte Skype echter aan alle regels van de telecomwetgeving, die onder meer betrekking hebben op netwerkveiligheid, gegevensbescherming, toegang tot nooddiensten en de mogelijkheid voor gebruikers om beroep te doen op de ombudsdienst voor telecommunicatie.



Dat Skype zijn voeten veegt aan de telecomwetgeving creëert volgens het BIPT ook oneerlijke concurrentie ten aanzien van de andere aanbieders, die wél hun verplichtingen naleven.

Arrest

De boete die het door het BIPT is opgelegd, werd door Skype aangevochten bij het zogenaamde Marktenhof, een gespecialiseerde sectie bij het hof van beroep in Brussel. Het houdt vol dat SkypeOut geen elektronische communicatiedienst is.



Alvorens uitspraak te doen, legde het hof de kwestie in maart 2018 voor aan het Europees Hof. Het EU-Hof heeft vandaag dus een besluit genomen. Het concludeert dat SkypeOut wel degelijk onder de definitie van telecomdienst valt.

Het arrest heeft voor alle duidelijkheid expliciet betrekking op het bellen via het internet naar telefoonnummers. In zijn arrest legt het Hof uit dat SkypeOut “een dienst tegen betaling (is) en dat een interventie van de telecomproviders is vereist om de verbinding met vaste en mobiele nummers te bewerkstelligen”.

VoIP kan ook worden gebruikt om louter via IP-netwerken te bellen, bijvoorbeeld via WhatsApp en FaceTime. Ook Skype biedt die dienst aan.

VoIP en telecom

Het arrest heeft ook gevolgen voor gelijkaardige diensten die online telefonie of VoIP-diensten (‘Voice over IP’) aanbieden. In heel de Europese Unie worden zij nu als telecomdiensten beschouwd.