Siri, Google Assistant of Alexa: wie is de beste AI-assistent?

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Praten tegen technologie is stilaan in opmars, en dat komt natuurlijk door de steeds slimmer wordende spraakassistenten die meer en meer in laptops, speakers, televisietoestellen en auto’s opduiken. Tijd om de vijf belangrijkste ‘slimme assistenten’ even van dichtbij te bekijken, op het toestel waar ze voor het eerst opdoken: de smartphone.

Op iPhone: Siri

De oudste spraakassistent dook in 2011 op in Apple’s iPhones, en heeft de afgelopen acht jaar al een opmerkelijke groei doorgemaakt wat zijn artificiële intelligentie betreft. Want dat is iets wat veel gebruikers vergeten: ze worden altijd beter en beter, die Smart Assistants, omdat er een zogenaamd zelflerend systeem achter zit. Dat bevindt zich voorlopig nog in AI-labo’s van technologiebedrijven, maar de ‘uitwas’ op gebruikers hun smartphone wordt constant van nieuwe features voorzien. Zoals, wat Siri betreft, bijvoorbeeld recent de mogelijkheid om de stem van meerdere gebruikers te herkennen. In iOS 13, de aanstaande nieuwe versie van Apples besturingssysteem voor iPhones, zal ook een update zitten die Siri’s manier van spreken minder ‘computerachtig’ maakt. Bekijk hier de smart speakers met Siri.

Op Android-smartphones: Google Assistant

Googles Assistant is jonger dan Siri: hij dook pas in 2016 op. Maar het zou kunnen dat uitgerekend dit ukkie de grootste groei heeft doorgemaakt. Dat komt omdat Google enkele jaren geleden DeepMind overnam, een Brits AI-bedrijf dat over zo’n sterke artificiële intelligentie beschikte dat de Amerikaanse gigant er 500 miljoen dollar (450 miljoen euro) voor over had. DeepMind is niet rechtstreeks geconnecteerd met Google Assistant, maar geregeld duiken er nieuwe features in op die wél uit de AI-labo’s van het bedrijf komen. Google Assistant is vooral ijzersterk geworden in het correct herkennen van gesproken taal: wanneer hij je bijvoorbeeld een recept voorleest terwijl je kookt, kun je al erg makkelijk een stap vooruit of teruggaan, of vragen wat het volgende ingrediënt moet zijn. Het systeem zit op alle Android-smartphones en andere apparaten (waaronder tv’s en ChromeBook-laptops), maar je kunt het met een aparte app ook naar een iPhone halen. Bekijk hier de smart speakers met Google Assistant.

Op alles: Amazon Alexa

In de Verenigde Staten is Amazon’s AI de marktleider voor slimme speakers in huis, maar hij is met een aparte app ook beschikbaar voor zowel iPhones en Android-toestellen. Alexa staat het sterkst in het voeren van conversaties, en dat is ook waar de AI-labs van Amazon een heel sterke focus op leggen. Ook zit Alexa al in auto’s van een hele resem merken, zodat de spraakfuncties die de gebruiker in huis heeft ook verder kunnen ‘meereizen’ onderweg. Bekijk hier de smart speakers met Alexa.

Op Samsung-producten: Bixby

Samsung introduceerde in 2017 zijn eigen spraakassistent Bixby op de Galaxy S8-smartphone, en sindsdien dook Bixby ook op andere toestellen van het bedrijf op. Er zijn wel al apps die gebruik maken van Bixby’s capaciteiten, maar de spraakassistent is voorlopig vooral gericht op het gebruik van het toestel zelf. Om de camera met spraak te bedienen bijvoorbeeld, of om dingen in je omgeving te herkennen met Bixby Vision. Wel erg handig is de aparte Bixby-knop die op de toestellen staat.

Op Windows-laptops: Microsoft Cortana

Microsofts slimme assistent mogen we ook niet vergeten. Cortana was aanvankelijk een personage uit de videogamereeks ‘Halo’, dat geregeld als hologram opdook om het hoofdpersonage uit die serie met raad bij te staan. De stem en beeltenis van Cortana werd vervolgens getransporteerd naar de eigen slimme assistent die Microsoft in 2014 introduceerde op zijn Windows Phones. Die laatste gingen ondertussen wel roemloos ten onder, maar Cortana bleef: ze zit als feature in Windows 10. Achter de schermen blijft Microsoft overigens verder bouwen aan Cortana: onlangs nog nam het Semantic Machines over, een Amerikaanse AI-startup, om aan de conversatievaardigheden van Microsofts slimme assistent te sleutelen.

