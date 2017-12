Seriefreak, gamer, sportfanaat: welke tv past het beste bij jou?

Redactie

08u00 0 LG Electronics Ben je een gamer, een sportfanaat of een seriefreak? Hier zijn dan een paar criteria waar je zeker op moet letten bij de aankoop van een nieuwe tv. Multimedia Het is tegelijkertijd het beste én het slechtste moment om een nieuw televisietoestel te kopen: er staan heel wat technologieën op de rand van een doorbraak, maar voor een hoop toepassingen zijn die nog niet per definitie interessant genoeg om er nu al in te investeren. Daarom bekijken we hier welke de beste tv's zijn vanuit het oogpunt van drie doelgroepen: gamers, seriefreaks en sportfanaten.

Multimedia Voor gamers

Gamers willen in de eerste plaats het allerscherpste beeld, en kijken dus het beste naar een toestel met Oled-beeldtechnologie, die de rijkste kleuren en het beste contrast garandeert. De huidige beeldstandaard is 'gewone' hoge definitie, maar de eerste gameconsoles en games met 4K-kwaliteit zijn er al: zowel de PlayStation 4 Pro als de Xbox One X blazen hun beelden in glorieuze 'ultra high definition'-resolutie op het scherm. Wie dus nu een tv koopt om te gamen, maakt wellicht beter meteen al die opstap: bij toekomstige generaties consoles, die er wellicht binnen de gebruiksduur van je nieuwe tv al aankomen, zit 4K ongetwijfeld in het basispakket. Oh, en natuurlijk moet je tv een beetje omvang hebben: een schermdoorsnede van 42 inch is echt het minimum.

Voor seriejunkies

Netflix was een van de eerste die met 4K-streams begon, dus wie echt hele avonden doorbrengt op die videostreamingdienst is op dit moment het beste gediend met een televisietoestel dat die allerhoogste beeldstandaard aankan. Ook een Smart TV-apparaat is voor dit soort gebruikers een must, want Netflix en het pas bij ons gelanceerde Amazon Prime werken het vlotste via hun app op het tv-toestel zelf. Nog een tip: de recentste toestellen van bijvoorbeeld Philips en Panasonic hebben een Netflix-knop op de afstandsbediening, die je meteen naar die app brengt.

Voor sportfreaks

Wie van sport houdt, heeft in de eerste plaats een tv met een hoge beeldverwerkingssnelheid nodig: een 'refresh rate' van minstens 100 Hz maar liefst 200 Hz, zodat er een minimum aan risico is dat het beeld onscherp wordt bij hoge snelheden. Ook enige omvang (denk 42 inch op zijn minst) is aangewezen voor dit soort kijkers.

Vergelijk hier alle prijzen van televisietoestellen

Lees ook:

Met deze revolutionaire SSD-toestellen heb je echt àl je gegevens bij de hand

Toffe kerstcadeaus onder de 50 euro voor wie zot is van technologie

Komende Samsung Galaxy A-smartphones hebben 'portretmodus' in frontcamera's