Senioren massaal aan de smartphone: “Mijnen TomTom ligt in de kast, ik gebruik alleen nog Waze” Bieke Cornillie

20 februari 2019

19u46 2 Multimedia 65-plussers zijn verknocht aan hun smartphone. 52 procent heeft er een, zo bleek vandaag uit de imec.digimeter, die het media- en technologiegebruik in Vlaanderen in kaart brengt. Ze gebruiken het ding om te Whatsappen met de kleinkinderen, foto’s van het jubileumfeest te delen op Facebook, maar ook voor Weeze, Google Transleet en voor de stappenteller. Wij trokken de dijk van Oostende op en konden het zelf vaststellen: ook senioren kunnen niet meer zonder.

“Whatsappen met dochter in Amerika”

Henri Fiscalini (71) en Edith Porton (70) uit Leuven

“Onze dochter woont in Houston in Amerika, mijn broer woont in Zwitserland. Zeker drie keer per week sturen wij berichtjes, foto’s en filmpjes over en weer via Whatsapp”, vertelt Henri. “Het was vooral mijn vrouw die een smartphone wilde, maar ondertussen ben ik er het meeste mee bezig. Het weerbericht, alle nieuwswebsites en af en toe eens een spelletje Tetris om de hersenen fris te houden, veel meer doe ik er niet mee. En enkel als er wifi is. Met zo’n abonnement ga ik niet beginnen.”

“Wij bedienen er onze rolluiken zelfs mee”

