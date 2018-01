Seksschandalen kosten Netflix 32 miljoen dollar ADN LVA

22 januari 2018

22u59

Bron: ANP, Belga 0 Multimedia Netflix heeft 39 miljoen dollar (32 miljoen euro) moeten afschrijven als gevolg van seksschandalen met diverse sterren uit shows van de streamingservice. Dat maakte het bedrijf maandag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De streamingservice noemde bij de mededeling geen namen. Grootste kostenpost lijkt echter Kevin Spacey, die werd ontslagen bij House Of Cards. De opnames voor het komende seizoen lagen door zijn gedwongen vertrek een tijdlang stil. Ook een film die Netflix met Spacey in de maak had, is van de baan.

Er zijn echter meer acteurs die door Netflix de laan uit zijn gestuurd naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik. Het bedrijf besloot de samenwerking met Louis C.K. te beëindigen na aantijgingen van seksueel wangedrag door de comedian. Ook Danny Masterson, één van de hoofdrolspelers van The Ranch, moest vertrekken. Hij wordt door vier vrouwen beschuldigd van verkrachting.

Groeiverwachtingen overtroffen

Ondanks de flinke afschrijving bracht Netflix positief nieuws naar buiten: Netflix heeft het voorbije vierde kwartaal een stuk meer nieuwe abonnees mogen verwelkomen dan analisten hadden voorspeld. De videostreamingdienst kreeg er dik 8,3 miljoen nieuwe klanten bij, waar gemiddeld werd gerekend op ongeveer 6,3 miljoen.

De hoge klantenaanwas is deels te verklaren door het succes van 'Stranger Things', dat afgelopen jaar zijn tweede seizoen in ging. De hitserie en andere eigen door het bedrijf zelf geproduceerde programma's en films droegen er in belangrijke mate aan bij dat Netflix nu wereldwijd 117,6 miljoen abonnees heeft. Dit jaar steekt het bedrijf ongeveer 8 miljard dollar in de productie van series en films.

Omzet

De omzet van Netflix steeg de afgelopen drie maanden met een derde tot bijna 3,3 miljard dollar. De nettowinst verdrievoudigde tot 185,5 miljoen dollar. Het bedrijf boekte 39 miljoen dollar af op niet-uitgebrachte content. Dat heeft te maken met het ontslag van Kevin Spacey.