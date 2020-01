Scherm van de toekomst zit in een contactlens Redactie

18 januari 2020

00u00 1 Multimedia Het lijkt recht uit een film als 'The Matrix' te komen, maar de Mojo-lens wordt binnen een paar jaar realiteit en is ronduit revolutionair. Het gaat om een lens waar een piepklein beeldscherm in zit verwerkt. Door je ogen naar links of rechts te bewegen, kan je info opvragen. Kortom: spieken wordt straks wel heel gemakkelijk.

Mojo Vision, een bedrijf uit Californië met specialisten van Apple, Google, Amazon en Microsoft aan boord, werkt al vijf jaar in alle discretie aan het project, maar lichtte deze week voor het eerst een tipje van de sluier. Een interactief beeldscherm, met sensoren en een batterij en de grootte van een contactlens: verdomd niet makkelijk om te maken. En toch zal het over enkele jaren het geval zijn. Een Amerikaanse journalist mocht het principe uittesten. Als je de lens insteekt en rechtdoor kijkt, heb je gewoon zicht. Pas als je opzij kijkt, kan je browsen door een menu en allerlei info opvragen: je agenda, het weerbericht, e-mails...

De lens zit precies op het hoornvlies en voelt als een gewone contactlens. De lens interacteert met een armband rond je pols of met je smartphone. Wat toepassingen betreft, wordt gedacht aan professionele speeches: in de plaats naar een spiekbriefje of autocue te loeren, hoef je straks gewoon even naar links te gluren om je volgende punt te maken.