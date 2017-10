Scherm gebarsten? Bij de iPhone X is een herstelling 60 procent duurder bewerkt door: sam

12u03

Bron: Tweakers.net 6 thinkstock Multimedia Apple geeft de prijzen vrij voor officiële schermreparaties van de iPhone X, het nieuwe paradepaardje dat je vanaf gisteren kan bestellen. Een herstelling kost 321,10 euro, zestig procent meer dan bij de iPhone 8 Plus. Dat meldt Tweakers.net.

De prijs geldt voor klanten die geen AppleCare+-verzekering hebben. Die kost voor de iPhone X 229 euro voor twee jaar, ook duurder dan voor eerdere toestellen. Zelfs voor de iPhone 8 is de verzekering met 149 euro een pak goedkoper.

EPA

Prijzen

Een schermreparatie van een iPhone 6s, 7 en 8 kost 181,10 euro. Voor de Plus-varianten van deze modellen komt de prijs neer op 201,10 euro, waardoor het bedrag voor de iPhone X respectievelijk ongeveer 77 tot 60 procent hoger uitvalt.

Hetzelfde geldt voor andere schade. Daarvoor vraagt Apple bij de X 611,10 euro, terwijl het eerstvolgende bedrag 451,10 voor de iPhone 8 Plus is. In alle gevallen gaat het om kosten voor reparaties die buiten de garantie vallen.

Duurste telefoon

Er zijn wel verschillen tussen de iPhone X en de andere Apple-telefoons. Zo is de nieuwste smartphone voorzien van een oledscherm van Samsung. De totaalprijs van het toestel valt hoger uit dan andere modellen. De 64 GB-versie kost rond de 1.150 euro, terwijl de prijs van de iPhone 8 en 8 Plus met dezelfde opslag neerkomt op respectievelijk ongeveer 785 euro en 870 euro. De iPhone X is vanaf gisteren te bestellen en vanaf 3 november te koop.

EPA

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net