Scheerapparaat kopen? Hier moet je op letten Ronald Meeus

15 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 1 Multimedia Nat scheren was decennialang de norm, maar dat is aan het veranderen: samen met de diversiteit aan baardgroei die heren vandaag laten zien, is ook het scheerapparaat aan een remonte bezig. Onze techspecialist koos zijn toppers.

Als je een nieuw scheerapparaat overweegt, vertrek je eerst en vooral van je type baardgroei; is die licht dan wel erg zwaar? Ook de frequentie van scheren speelt een rol, net als je huidtype.

De klassieke driekopper

Het klassieke toestel met scheerkoppen scheert de baardharen met draaibewegingen weg. De grote troef van deze evergreen onder de scheermachines is dat hij bijzonder snel werkt. Als algemene regel kan je ervan uitgaan: hoe ‘hoger’ de serienummer, hoe geavanceerder het scheersysteem zelf meestal is. De meestal beweegbare scheerkopsystemen op de toestellen passen zich ook aan de vorm van jouw gezicht aan, waardoor je comfortabel en efficiënt kan scheren.

Bekijk hier de klassieke scheerapparaten. Onze aanrader: Philips 1000-serie (56 euro)

Nat scheren

Een toenemend aantal modellen laat toe om eerst een scheergel of -schuim op de huid aan te brengen. Op die manier vermijd je irritatie van de huid, maar kan je wel nog steeds snel scheren. Grote namen als Philips en Braun waren eerst met die mogelijkheid, maar ondertussen zijn er meerdere merken met scheerapparaten waarmee je nat én droog kan scheren.

Apparaat met grill / folie

Apparaten met een grill, ook wel een foliesysteem genoemd, hebben een scheerblad dat een extra bescherming biedt tegen de mesjes. De haren komen eerst tussen dat scheerblad terecht, waaronder de mesjes in een alternerend voorwaartse en achterwaartse beweging de baardhaartjes wegwerken. Het werkt efficiënt. En omdat de mesjes geen contact maken met je huidoppervlak, werkt dit ook beter als je bijvoorbeeld een huid hebt die snel geïrriteerd geraakt of last hebt van acne. Wel opletten: deze modellen zijn in de regel iets duurder.

Bekijk hier de grill-scheerapparaten. Onze aanrader: Braun Series 9 (239 euro)

Trimmer/multigroom

Loop jij liever met een stoppelbaard of zelfs een baardje van drie dagen rond? Het kan er snel onverzorgd gaan uitzien als je niet bijtrimt. Een trimmer heeft verschillende opzetkammen die je kan gebruiken om je baardhaar op de juiste lengte te houden. Als je een lange baard wil scheren, is het soms ook handiger om eerst te trimmen.

Bekijk hier de trimmers. Onze aanrader: Rowenta Trim & Style 12 in 1 (67 euro)

Vergelijk hier de populairste scheerapparaten van het moment

