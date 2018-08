Samsungs plooibare smartphone is nu écht op komst: dit mogen we verwachten van de 'Galaxy X' sam

14 augustus 2018

11u54

Bron: Business Insider, The Wall Street Journal, Tweakers.net 0 Multimedia Al zeker vijf jaar wordt erover gesproken, maar nu is hij toch echt op komst: de Samsungtelefoon met een vouwbaar scherm. Dat bevestigt topman DongJin Koh zelf in de marge van het Unpacked-evenement.

"Hij is niet ver weg", aldus Koh, dus naar een releasedatum is het nog wel gissen. Op basis van de bronnen die The Wall Street Journal vorige maand sprak, zou het eerder gaan over begin 2019 dan eind 2018. Ook andere fabrikanten zouden werken aan dergelijke telefoons, inclusief Apple, maar Samsung zou wel als eerste een toestel op de markt kunnen brengen. De Zuid-Koreanen bouwen namelijk het oledscherm dat vouwbare telefoons mogelijk maakt. Het is namelijk het scherm zelf dat je kan plooien, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ZTE's openklapbare Axon M-telefoon die gewoon twee aparte schermen bevat.



Dit is wat we weten over de zogenaamde Galaxy X-smartphone, waarvan de interne naam 'Winner' zou zijn.

1. Een groot scherm

De telefoon zou een diagonaal van 7 inch hebben, ongeveer de grootte van een kleine tablet. Hij biedt zo een groter schermoppervlak dan een traditionele smartphone, in een kleiner pakket. De patenten en prototypes van Samsung tonen zowel apparaten die aan de zijkant openen en sluiten, zoals een boek, of horizontaal zoals een laptop. Zo krijg je alleszins een groter scherm, dat waarschijnlijk kan worden gesplitst in twee delen met een verschillende inhoud.

2. Een extra kleiner scherm

De telefoon zou ook een extra schermpje bevatten dat je ziet aan de bovenkant wanneer de telefoon is dichtgeklapt zoals een portefeuille. Aan de achterkant krijg je dan camera's. Vermoedelijk stapt Samsung voor deze telefoon dan ook af van zijn gebogen Edge-scherm aan de zijkanten, waarmee je schortcuts voor een aantal functies kon oproepen.

3. Dure telefoon

De telefoon wordt naar verwachting prijzig, te duur voor een mainstreamtelefoon. Volgens The Wall Street Journal zou de telefoon meer dan 1.500 dollar kosten, wat in Europa inclusief btw rond 1.600 euro zou uitkomen. De duurste Samsung-telefoon tot nu toe is de Galaxy Note 8 van vorig jaar, die bij release 999 euro kostte. Naast het scherm zouden ook andere componenten meer kosten dan bij andere toestellen.

4. Extreem weinig telefoons voor nichemarkt

Samsung zou met het vouwbare toestel dan ook mikken op een nichepubliek, zoals gamers. De fabrikant lanceert de telefoons waarschijnlijk eerst in een extreem lage oplage om de markt voor vouwbare smartphones te verkennen, zonder dat het direct het doel is om er veel van te verkopen. Hetzelfde gebeurde met de gebogen schermen die nu bijvoorbeeld op de Galaxy S9 en Note 8 zitten; Samsung probeerde dat uit met een variant op de Galaxy Note 4, met de naam Note Edge. Ook die verscheen in een relatief kleine oplage.

5. Gevaren: breekbaarheid en oververhitting

Business Insider wijst op enkele risico's die de vouwbare telefoon met zich zou kunnen meebrengen. De vouw kan het scherm fragieler maken, iets wat Koh eerder dit jaar zelf ook toegaf. "We willen een goede reactie van klanten eens de telefoon op de markt is, maar er zijn nog duurzaamheidskwesties die we nog moeten aanpakken", zei hij op een persmoment op de CES-beurs in januari. Terwijl de telefoon opgevouwen wel bestand lijkt tegen een val, is het ook mogelijk dat de twee schermen die tegen elkaar zitten gedrukt ook extra schade kunnen oplopen bij een val.

Al die schermoppervlakte heeft ook veel stroom nodig, waardoor de telefoon een grote batterij moet bevatten. Dat brengt dan weer het risico op oververhitting met zich mee, al zal Samsung zich daar wel voor hoeden na de grote terugroepactie met de Note 7 twee jaar geleden.

6. Zwaarder en dikker

Terwijl smartphones steeds dunner en fijner worden, lijkt de 'Galaxy X' de andere kant op te gaan. In opgevouwen toestand krijg je twee schermen tegen elkaar, dus de telefoon lijkt een stuk dikker te worden dan traditionele modellen. Aangezien de schermgrootte vergelijkbaar is met een tablet, lijkt het gewicht van het apparaat ook die richting uit te gaan.

7. Wat we niet weten

Aangezien de telefoon nieuwe technologie bevat, zijn veel aspecten heel moeilijk te voorspellen, voornamelijk de mening van het publiek. Er kunnen euvels aan het licht komen die over het hoofd werden gezien tijdens het testen. Het is ook afwachten welke gevolgen de unieke lay-out van de telefoon heeft, onder meer voor de batterijduur, het geheugen of de esthetische kant.

IndVideos maakte in 2013 al een conceptvideo van een vouwbare telefoon: