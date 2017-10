Samsungs nieuwe oortjes hebben geen telefoon of horloge meer nodig sam

Samsung brengt nog deze maand drie nieuwe wearables op de markt. Het gaat om twee sporthorloges en oortjes om muziek te beluisteren tijdens het sporten.

Met de Gear IconX-oordopjes (230 euro) kun je draadloos muziek luisteren zonder telefoon in de buurt. Het zijn afzonderlijke mediaspelers die ook bijhouden hoeveel je beweegt via automatische loop- en hardlooptracking.



Na een inspanning kan je de Gear IconX synchroniseren met de S Health-app om trainingsgegeven zoals tijd, afstand en verbrande calorie├źn te bekijken. Het snufje bevat ook ingebouwde coachingfuncties, terwijl je er met een telefoon in de buurt ook mee kan bellen via Bluetooth.

Sporthorloges

Het bedrijf lanceert ook twee sporthorloges, waarvan de Gear Sport met een adviesprijs van 350 euro het duurste is. De Gear Fit2 Pro moet zo'n 230 euro kosten. Beide wearables zijn waterbestendig en geven je toegang tot fitnessapps van bijvoorbeeld Speedo en Under Armour. Daarnaast ontvang je op je horloge voedingsberichten en trainingsaanbevelingen.



De Gear Fit2 Pro ligt nu al in de winkel, de andere twee items zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar.

