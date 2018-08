Samsung zet promofilmpje voor Galaxy Note 9 per ongeluk een week te vroeg online kg

03 augustus 2018

13u59

Bron: Sammobile 0 Multimedia Een medewerker bij Samsung heeft een promofilmpje gelekt waarin de Galaxy Note 9 wordt voorgesteld. Onder andere komt het toestel zelf mooi in beeld, vergezeld van een knalgeel pennetje, en worden enkele specificaties uit de doeken gedaan. Het filmpje is inmiddels offline gehaald.

Het lekt fameus bij Samsung: nadat fans eerder deze week al een eerste blik konden werpen op de Samsung Galaxy Note 9 via een 'gelekte' webpagina, is de telefoon nu ook te bewonderen in een teaserfilmpje. Het filmpje verscheen vandaag even op YouTube en werd kort daarna verwijderd. Volgens nieuwsblog Sammobile, die het filmpje als eerste opmerkte, ging het duidelijk om een ongelukje aangezien de video zelfs geen echte titel had.

De video toont een blauwe Samsung Galaxy Note 9, die volgens de trailer ook in een versie met 512 GB aan opslagruimte verkrijgbaar zal zijn. Het toestel zou daarnaast een geheugenkaartje met maximaal 512 GB ruimte ondersteunen, waardoor de Galaxy Note 9 maar liefst één terabyte aan opslagruimte kan torsen. Daarnaast zet Samsung de “krachtige” batterij en het nieuwe, felgele pennetje in de verf.

Verschillende lekken

Dat de teaser nu al gelekt is, is op zich geen ramp. De Galaxy Note 9 wordt officieel voorgesteld op 9 augustus. Maar het begint er wel op te lijken dat Samsung de lekken haast bewust stimuleert. De elektronicagigant is de laatste tijd namelijk opvallend slordig met de informatie over zijn nieuwe toestellen. Eerder deze maand was de Galaxy Note 9 al voor een eerste keer te zien op een pre-orderpagina op de website van Samsung. De pagina stond een paar uur online en werd dan weggehaald. Enkele weken geleden werden per ongeluk ook de eerste foto's van de Samsung Galaxy Watch onthuld op de website.