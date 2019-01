Samsung wil 1 TB opslagcapaciteit in smartphones: “Primeur in de industrie” HR

30 januari 2019

17u59

Bron: Belga 0 Multimedia Als het van Samsung afhangt, hebben we binnenkort smartphones met een opslagcapaciteit van 1 terabyte. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern is gestart met de massaproductie van interne geheugenkaarten voor mobiele apparaten met een dergelijke grote opslagcapaciteit. “Een primeur in de industrie”, luidt het.

De huidige smartphonemodellen hebben doorgaans een intern geheugen van 64 of 128 gigabyte. Apple en Samsung kunnen met hun paradapaardjes iPhone Xs en Note 9 wel al een opslagcapaciteit van 512 gigabyte voorleggen.

Samsung start nu met de massaproductie van interne flashgeheugenkaarten (eUFS, embedded Universal Flash Storage) met maar liefst 1 terabyte aan geheugen. Of het bedrijf de technologie zal gebruiken in zijn komende Galaxy S10-reeks, laat het in het midden. “De eUFS zal worden aangewend in mobiele applicaties van de volgende generatie", klinkt het. Techjournalisten en -bloggers lijken alvast te denken van wel.

"We verwachten dat de eUFS van 1 TB een cruciale rol zal spelen bij het creëren van een gebruikerservaring die meer op een notebook lijkt bij de volgende generatie van mobiele toestellen", zegt Samsung. De nieuwe eUFS is ook aanzienlijk sneller dan de huidige modellen, benadrukt het Zuid-Koreaanse concern, dat een hoge vraag verwacht naar de geheugenkaart.

