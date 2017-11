Samsung werkt aan smartphonebatterij die je in 12 minuten volledig kan opladen ep

Nieuwe technologieën als VR en AI maken ons leven beter, maar ze vragen ook heel wat van je smartphonebatterij. En die zijn helaas nog niet mee geëvolueerd met de nieuwste snufjes, wat maakt dat de meeste toestellen het nog geen dag uithouden zonder opladen. Daarom investeren fabrikanten flink bedragen om batterijen te ontwikkelen die sneller opladen en langer meegaan. Samsung beweert nu een stap dichter te zijn bij eentje die je volledig kan opladen in slechts 12 minuten.

Samsung heeft een doorbraak bekend gemaakt in het gebruik van grafeen in plaats van lithium, de stof waar momenteel de meeste batterijen van smartphones en elektrische voertuigen van gemaakt worden. De onderzoekers van het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) ontwikkelden de zogenaamde ‘graphene ball’. Ze beweren dat een batterij met dit materiaal 45 procent meer capaciteit heeft dan een gelijkaardige batterij van lithium. En je zou deze ook in 12 minuten volledig kunnen opladen. Dat zou niet alleen ideaal zijn voor smartphones, de stof kan ook een stabiele temperatuur van 60 graden aanhouden, wat cruciaal is voor gebruik bij elektrische voertuigen.

Sterke geleider

De onderzoekers die aan het project meewerkten, zeggen dat ze de graphene ball ontdekten toen ze naar een manier zochten om een synthetische variant van grafeen te maken. Dit materiaal staat bekend om zijn sterkte en geleidingsvermogen, eigenschappen die erg belangrijk zijn voor de ontwikkelaars van batterijen. De wetenschappers mengden grafeen met silica en kwamen zo tot de graphene ball.

En dan het minder goede nieuws. Samsung heeft nog niet meegedeeld hoelang het zal duren voor de nieuwe batterij in productie gaat. Maar het bedrijf heeft wel twee patenten voor deze technologie ingediend. Het is nog onduidelijk of Samsung de batterij ook daadwerkelijk op de markt zal brengen.

Wat is grafeen?

Grafeen is een tweedimensionaal materiaal dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen gerangschikt op een rooster met de structuur van honingraat. De stof is meer dan 200 keer sterker dan staal, een uitstekende thermische en elektrische geleider, flexibel, zeer dun en transparant.

Samsung De 'graphene ball' werd ontwikkeld in het Samsung Advanced Institute of Technology.