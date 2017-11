Samsung toont mensen met kleurenblindheid toch alle kleuren op tv sam

Technologiebedrijf Samsung lanceert een app waarmee mensen kunnen testen of en op welke manier ze kleurenblind zijn. De app kan vervolgens de tv zo aanpassen zodat personen met de aandoening toch alle kleuren kunnen waarnemen.

Het bedrijf stelt dat wereldwijd bijna 300 miljoen mensen kleurenblind zijn. "Op basis van cijfers uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in Europa en Noord-Amerika gaat het om ongeveer acht procent van de mannen en een procent van de vrouwen", luidt het. "De meerderheid van de mensen met kleurenblindheid is zich hier echter niet van bewust, en vaak beseffen ze dan ook niet hoe het hun levenskwaliteit beïnvloedt."



Test

De SeeColors-app werkt met alle Samsung qled-tv's en een de smartphones Galaxy S8, S7, S7 edge, S6, S6 edge en S6 edge+. "Via een speciale test – de zogenaamde Colorlite Test, of C-Test – stelt de app vast wat de afwijking is en hoe de scherminstellingen moeten worden aangepast om de persoon met kleurenblindheid het volledige kleurenspectrum te laten ervaren."

De SeeColors-app is beschikbaar in de Smart TV App store en via Google Play. Zodra een smartphone wordt gelinkt aan een tv komen kleurinstellingen automatisch overeen. Voor de ontwikkeling werkte Samsung samen met professor Klara Wenzel van de Technische Universiteit van Boedapest. Het ging ook in zee met Colorlite, een Hongaars bedrijf met twintig jaar ervaring rond kleurenblindheid.

Minpunt

Het enige minpunt? De oplossing lijkt niet bijzonder praktisch wanneer je niet alleen voor tv zit.