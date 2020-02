Samsung stelt nieuwe toestellen voor: plooibare Galaxy Z Flip komt ook naar België Redactie

11 februari 2020

21u00 6 Multimedia De Zuid-Koreaanse smartphonebouwer Samsung stelde vanavond zijn nieuwste smartphones voor. Zo is er de nieuwe Samsung Galaxy S20, de opvolger van de S10. Ook de Galaxy Z Flip, de tweede plooibare smartphone van Samsung, maakte vanavond zijn opwachting.

Samsung brengt volgende week een nieuwe smartphone met plooibaar scherm op de markt. Kijkers van de Oscar-ceremonie kregen dat toestel al te zien in een kort reclamespotje. Terwijl de Galaxy Fold, de eerste plooitelefoon van Samsung als een boek dicht ging, lijkt de nieuwe Galaxy Z Flip meer op de oude klaptelefoons. De Fold belandde niet in de Belgische winkelrekken, maar de Z Flip wel: vanaf 21 februari voor de ronde prijs van 1.500 euro.

Als eerste van de grote smartphonemakers legt Samsung op 13 maart ook een 5G-smartphone in de Belgische winkelrekken, ook al is het 5G-netwerk er in België nog lang niet. Opvallen doet de nieuwe telefoon al met zijn naam. De voorbije jaren ging Samsung telkens een cijfer hoger in de Galaxy S-reeks, die vorig jaar aan S10 zat, maar nu springt Samsung meteen naar S20. Bovendien is er geen goedkoper instapmodel met achtervoegsel ‘e’ meer, zoals de S10e. Het begint bij S20 (899 euro), en dan is er ook nog een S20+ (999 euro) en een S20 Ultra (1.349 euro voor 128 GB of 1.549 euro voor 512 GB). Enkel de S20 Ultra komt in België op de markt met 5G-capaciteit.

De S20 Ultra is de krachtpatser van de drie. Samsung legt de nadruk vooral op de camera, die weer wat meer rekent op artificiële intelligentie om goeie foto’s te maken. De duurste van de S20-familie beschikt over een superzoom die tot 100 keer kan inzoomen. Iets of iemand vanop verre afstand fotograferen, wordt daarmee akelig eenvoudig. Filmen kan de S20 in 8K.

