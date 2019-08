Samsung stelt nieuwe Galaxy Note 10 voor: volg het hier kg

07 augustus 2019

21u58 1 Multimedia De Samsung Galaxy Note 10 belooft opnieuw één van de paradepaardjes van de Koreaanse techgigant te worden. Vanavond wordt het toestel voorgesteld op het Unpacked-event in Brooklyn, naast enkele andere nieuwe snufjes. Mogelijk geeft Samsung ook eindelijk een update over de vouwbare Galaxy Fold, die in september wordt verwacht.

De Note-reeks van Samsung bestaat uit de grootste en de meest innovatieve toestellen uit het gamma, met een toepasselijke prijskaartjes. Dé smartphone voor grote handen en diepe zakken, zeg maar. Het lijkt erop dat dat met de Galaxy Note 10 niet zal veranderen.



Samsung presenteert vanavond twee smartphones: de Samsung Galaxy Note 10 en de Note 10 Plus. Beide toestellen komen zoals gewoonlijk met een pennetje.

De Note 10 is het “smalste” Note-toestel ooit gemaakt met een schermdiagonaal van 6,3 inch. Het heeft al de kracht die je van een Note verwacht, maar dan in een kleiner formaat, klinkt het. De smartphone krijgt drie camera’s op de rug (16 mp-breedhoekcamera, algemene camera van 12 mp en telelens van 12 mp) en één selfiecamera (10 mp) in een ‘hole-punch’ - een perfect rond cameragaatje in het midden van het scherm.



Onderaan zit een vingerafdrukscanner verwerkt in het scherm, net zoals de Samsung Galaxy S10. Het toestel komt in vijf kleuren.

De Note 10 Plus doet daar nog een schepje bovenop en zou zelfs beschikken over vier camera’s op de achterkant. Het grotere toestel krijgt waarschijnlijk ook een betere batterij en ruimte voor een extra microSD-kaartje.

Het iconische pennetje krijgt eveneens een update. Je kan het uiteraard gebruiken als stylus, om notities te nemen op je telefoon. Maar vanaf nu kan je de pen ook gebruiken om op afstand je smartphone te bedienen. Bijvoorbeeld kan je de camera openen en een foto nemen zonder de smartphone aan te raken. Die ‘gebaren’ werken met meerdere apps: ook YouTube zou zo te bedienen zijn.

Andere toestellen?

Naast de nieuwe smartphones kan Samsung ook enkele andere toestellen voorstellen. Mogelijk wordt er tijd uitgetrokken om de nieuwe Samsung Galaxy Watch Active extra te belichten of laat Samsung meer los over de Galaxy Home, een slimme speaker die een jaar geleden bij de voorstelling van de Note 9 al werd geïntroduceerd.



Er wordt ook reikhalzend uitgekeken naar een update over de Galaxy Fold, de vouwbare smartphone die normaal begin mei op de markt kwam. Die deadline werd in alle haast naar achter geschoven nadat bleek dat het toestel in handen van reviewers het na enkele dagen al begaf.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe updates.