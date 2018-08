Samsung stelt Galaxy Note 9 voor: stuk duurder, maar zonder explosiegevaar Chris Broesder

09 augustus 2018

17u56

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De belangrijkste telefoons van Samsung worden op twee momenten in het jaar gepresenteerd. Natuurlijk is er de ontzettend populaire S-serie rond het begin van de lente, maar in de zomer is het tijd voor het toptoestel met pennetje: de Note. Technologiewebsite Tweakers reisde naar New York om de eerste indrukken op te doen met de nieuwe Note 9.

De Note 7 was twee jaar geleden uitgebreid in het nieuws. De telefoon had de neiging om te exploderen. Alle toestellen werden teruggeroepen en dat heeft Samsung bakken met geld gekost, maar die heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf gelukkig.



Vorig jaar bracht de fabrikant de Note 8 uit, nadat Samsung uitgebreid had uitgelegd waarom het nooit meer zou misgaan. Dat toestel bleek geen problemen te hebben en sindsdien lijkt alles weer terug bij het oude.

Stuk duurder

De Note 9 lijkt bijzonder veel op de Note 8, maar is wat vierkanter dan de Galaxy S9-serie en heeft een iets groter scherm dan de S9+. Met een adviesprijs van 999 euro voor de goedkoopste versie is hij alleen wel een stuk duurder. Wat krijg je daarvoor terug?



Allereerst natuurlijk de styluspen. Deze is bovendien geavanceerder dan de zogenaamde S Pen die bij de Note 8 zat, want hij heeft een bluetoothverbinding met het toestel. Daardoor kun je de pen bijvoorbeeld gebruiken om op afstand een foto te maken. Zet het toestel ergens neer, druk op de S Pen-knop en je opent de camera. Met een tweede druk op de knop kun je bijvoorbeeld een selfie maken. Dat werkt een stuk handiger dan het toestel vasthouden en de sluiterknop vinden. Ook kun je het pennetje gebruiken om door presentaties of foto’s te bladeren en werkt hij als afstandsbediening bij YouTubevideo’s.

Ventilator

Een andere nieuwigheid is dat je de Note 9 met een DeX-dockingstation kunt gebruiken als een soort pc, zonder dat je daarvoor zoals voorheen een standaard met ventilator nodig hebt. Doordat de Note 9 watergekoeld is, kun je hem via een hdmi-verloopstuk aan je monitor of tv koppelen. Je krijgt dan een Windowsachtige omgeving voorgeschoteld, waarbij je verschillende apps naast elkaar kunt gebruiken. Dit werkte prima in de previewsessie bij Samsung. Door diezelfde waterkoeling, zou het nieuwe Samsungtoestel ook een soepelere game-ervaring moeten geven. Dat hebben we helaas nog niet uitgebreid kunnen testen.

De accu van de Note 9 heeft een flinke upgrade gehad, waardoor we er vrijwel zeker van zijn dat hij het langer uithoudt dan de Galaxy Note 8 of de S9+. Een andere verbetering ten opzichte van de vorige Note is dat de vingerafdrukscanner nu onder de camera zit en in het midden, waar hij veel makkelijker te bereiken is.

Blauwe lucht

De camera is gelijk aan die van de Galaxy S9+, waardoor je kunt inzoomen en portretten met achtergrondonscherpte kunt maken, zoals bijvoorbeeld met een spiegelreflexcamera. De scèneherkenning is wel nieuw. Zo ‘ziet’ de Note 9 het als je een foto maakt met een blauwe lucht en maakt die bijvoorbeeld net wat uitbundiger blauw.

De Note 9 is op een aantal punten goed verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, maar die toestellen zijn inmiddels wel een stuk goedkoper dan de Note 9. De prijs is met 999 euro voor de versie met 128 GB opslag en maar liefst 1.249 euro voor de 512 GB-versie dan ook hoog, maar de nieuwe pendragende Samsung-smartphone heeft voor het specifieke publiek dat de Note waardeert absoluut meerwaarde, al is het voor de meeste mensen veel geld om neer te tellen voor met name het pennetje met bluetooth, extra accuduur, een pc-modus en meer opslagcapaciteit.

