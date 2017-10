Samsung sleept Apple opnieuw voor de rechtbank sam

De juridische strijd tussen Apple en Samsung over ronde smartphoneranden blijft maar aanslepen. De techbedrijven beschuldigen elkaar van het stelen van patenten, iets waarvoor Samsung al jaren geleden een fikse schadevergoeding moest betalen. Maar dat bedrag staat nu opnieuw ter discussie.

Apple zegt dat onderdelen van Samsungs Galaxy-smartphones te veel lijken op zijn iPhones. Zo claimt Apple het alleenrecht op ronde hoeken. Een rechter stelde Apple jaren geleden in het gelijk en veroordeelde Samsung tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan een miljard dollar. Samsung wist dat later omlaag te krijgen tot 399 miljoen dollar (340 miljoen euro).

Samsung legde zich er niet bij neer en kreeg eind vorig jaar gelijk van het Hooggerechtshof in Washington. Die zette een streep door de straf. Belangrijkste reden: als Samsung één onderdeel of een paar delen van Apple heeft gekopieerd, hoeft het bedrijf niet meteen alle opbrengsten van het hele product af te staan, terwijl de schadevergoeding wel zo was berekend. Een lagere rechter moet nu beslissen wat dan wel een redelijk bedrag is.