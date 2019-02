Samsung presenteert langverwachte Galaxy S10 en pakt uit met plooibare smartphone Galaxy Fold kg

20 februari 2019

20u02 49 Multimedia Samsung heeft officieel de nieuwste lading smartphones onthuld, waaronder het kersverse vlaggenschip Galaxy S10. Ook de Galaxy Fold, Samsungs eerste plooibare smartphone, werd officieel voorgesteld aan de wereld. Hieronder alles wat je moet weten.

Marketingdirecteur Justin Denison bijt meteen de spits af met de Samsung Galaxy Fold, de plooibare telefoon. Het toestel meet slechts 4,6 inch (11,6 cm) in gesloten toestand en vouwt open tot een volledige schermdiagonaal van 7,3 inch (18,5 cm).



Dat maakt het perfect voor nagenoeg elke situatie, aldus Denison. Gesloten past het in de palm van je hand, opengevouwen is het perfect om filmpjes te bekijken in topkwaliteit of om te multitasken. “Kijk een filmpje over Hawaï, stuur een bericht naar een vriend en kijk naar reisjes tegelijkertijd”, klinkt het.

Het toestel komt met maar liefst zes camera’s: drie aan de achterkant, twee ‘vanbinnen’ en één aan de voorkant. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel.



Tijdens een demo worden de pluspunten van de plooibare smartphone in de verf gezet. Zo is het mogelijk om naadloos over te gaan van gevouwen naar open toestand, zonder de apps te sluiten. Ook kunnen er op het grote scherm makkelijk meerdere apps tegelijkertijd gebruikt worden.

De Galaxy Fold komt in vier kleurtjes op de markt: zwart, zilver, groen en blauw. Vanaf 26 april is de smartphone in de VS verkrijgbaar, voor de pittige adviesprijs van 1.980 dollar, oftewel 1.745 euro. Het is niet duidelijk of dat ook in ons land het geval zal zijn. Het Belgische persbericht verklapt enkel dat het toestel hier beschikbaar wordt vanaf het derde kwartaal van 2019.

Samsung Galaxy S10 en S10+

Daarna is het de beurt aan de Samsung Galaxy S10 en zijn grote broer, de Samsung Galaxy S10+. Het grootste verschil tussen beide is het formaat: de S10 is 6,1 inch groot, de S10+ klokt af op 6,4 inch.

Zoals verwacht worden beide toestellen uitgerust met een vingerafdrukscanner die in het amoledscherm zit verwerkt. Het gaat niet om een optische scanner, maar om een ultrasonische. Concreet: zo’n scanner werkt ook met een nat scherm. Samsung beweert dat het ook veiliger en sneller is dan meeste andere scanners op de markt.

De smartphones moeten uitblinken in fotografie, zo maakt Samsung zich sterk. De Samsung Galaxy S10 krijgt één selfiecamera (10 MP) aan de voorkant en drie camera’s aan de achterkant (wide-lens van 12 MP, ultrawide lens van 16 MP en telelens van 12 MP).

De Samsung Galaxy S10+ krijgt er nog een extra selfiecamera bij. En daar blijft het niet bij. De grotere telefoon krijgt ook een betere batterij, van 4.100 mAh, terwijl de S10 het op 3.400 mAh houdt.

Nog iets waar de Samsung Galaxy S10+ de grootste in is: het toestel wordt beschikbaar in een model met maar liefst 1 terabyte aan opslagruimte. Dat kan bovendien nog uitgebreid worden tot 1,5 terabyte - meer opslagruimte dan sommige laptops.

Ook bijzonder is de bilaterale draadloze oplaadfunctie die zowel de Samsung Galaxy S10 en S10+ meekrijgen. De smartphones kunnen andere (compatibele) toestellen draadloos opladen. Daarvoor moet je wel manueel de functie op de smartphone inschakelen. Opvallend: tijdens de demo op het podium liet de functie het even afweten.

De Galaxy S10 en Galaxy S10+ zijn vanaf 8 maart beschikbaar. De Galaxy S10 krijgt een adviesprijs vanaf 899 euro mee. Voor de S10+ betaal je vanaf 999 euro.

Samsung Galaxy S10e

Een goedkopere versie, de Samsung Galaxy S10e, moet “al het essentiële” bieden, maar dan tegen een iets zachter prijsje. Het toestel is iets kleiner, met een schermdiagonaal van 5,8 inch. Het heeft slechts drie camera’s in totaal: één selfiecamera en twee camera’s achteraan. Daarnaast beschikt het over een batterij van 3.100 mAh.

De Galaxy S10e is eveneens vanaf 8 maart verkrijgbaar en zal 749 euro kosten.

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung stelt ook de Galaxy S10 5G voor: een smartphone die compatibel is met 5G, de nieuwe standaard voor supersnel internet.



Het toestel ziet er op eerste zicht uit als de S10+, maar dan nog groter. De S10 5G krijgt een schermdiagonaal van 6,7 inch en een gigantische batterij van 4.500 mAh. “Het grootste scherm en grootste batterij ooit op een Galaxy S”, luidt het. Het toestel zou zelfs een nieuwe, sterkere oplader van 25 watt nodig hebben.

Wearables

Naast de smartphones, onthult Samsung ook een nieuw gamma aan wearables. Allereerst de Galaxy Watch Active, de nieuwe smartwatch van de techreus. De smartwatch houdt niet enkel je fysieke prestaties bij, maar ook je slaapkwaliteit en stressniveau. Het slimme horloge werkt zowel met Android-smartphones als iPhones. De Samsung Galaxy Watch komt op de markt vanaf 15 maart voor een adviesprijs van 249,99 euro.

De Galaxy Fit en Galaxy Fit e zijn de nieuwe fitnesstrackers, specifiek ontwikkeld om je fitnessdoelen te monitoren. De Galaxy Fit is beschikbaar vanaf eind april voor een adviesprijs van 99,99 euro. De Galaxy Fit e is vanaf half april verkrijgbaar en kost 39,99 euro.