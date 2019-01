Samsung opent eerste Belgische service center vlakbij Centraal Station in Antwerpen HR

17 januari 2019

11u56

Bron: Belga 0 Multimedia In Antwerpen heeft smartphoneproducent Samsung het eerste service center in België geopend, in aanwezigheid van Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Samsung-gebruikers kunnen er terecht voor reparaties en advies bij het instellen van hun toestel.

Samsung is de eerste smartphonemaker die een service center opent in België. Met de dienst wil het bedrijf antwoord bieden op de gewijzigde verwachtingen van de consument: "Ze willen geen dag meer zonder toestel en zoeken een snelle oplossing voor hun probleem." Wie voor 15 uur langskomt, wordt dezelfde dag nog geholpen, belooft Samsung.

Herstellingen en advies

In het center, dat vlakbij het centraal station ligt, kan de klant ook terecht voor persoonlijk advies over zijn toestel. Dat daar vraag naar is, weet Samsung uit ervaring met de ‘Experience Store’ in Brussel en gelijkaardige service centers in Amsterdam en Rotterdam.

Er zullen in eerste instantie zes specialisten aan het werk gaan, op termijn zal dat aantal stijgen naar een vijftiental. Samsung schat dat het maandelijks ongeveer 3.000 klanten zal kunnen helpen en zowat 1.000 herstellingen zal doen.