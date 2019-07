Samsung neemt patent op vouwbare ‘slimme’ bril Bauke Schievink kg

15 juli 2019

10u54

Samsung lijkt te werken aan een slimme bril, die net als een conventionele bril kan worden opgevouwen. Dat moet niet alleen het opbergen van de bril gemakkelijker maken, maar ook zorgen voor gemakkelijkere reparatie.

De patentaanvraag van Samsung werd als eerste ontdekt door Patently Apple en toont enkele ontwerpen van het gadget. Uit de afbeeldingen valt op te maken dat de bril net als een conventionele bril kan worden opgevouwen. Veel slimme brillen kunnen niet gevouwen worden, wat het opbergen ervan bemoeilijkt.



Uit de afbeeldingen blijkt ook dat Samsung in een van de brillenpoten een projector plaatst, die beelden door reflectie toonbaar maakt voor de drager via een ingebouwd prisma. Dat moet het mogelijk maken om beelden te bekijken zonder het zicht op je omgeving te verliezen. Door de technologie in de brillenpoot te verwerken, wordt ook reparatie gemakkelijker: wanneer er iets kapot is zou bij reparatie niet de gehele bril opgestuurd hoeven worden, maar wordt alleen de poot vervangen.

Ontwikkeling?

Het is onduidelijk of en wanneer Samsung de slimme bril uit wil brengen. Gepatenteerde technieken worden niet altijd in commercieel verkrijgbare producten geplaatst, al is het wel aannemelijk dat Samsung een slimme bril in ontwikkeling heeft.



Concurrent Apple zou volgens geruchten de ontwikkeling van een gelijkaardige ‘augmented reality’-bril overigens hebben stopgezet wegens technische problemen. Huawei is dan weer van plan om dit jaar nog een slimme bril uit te brengen waarmee gebruikers kunnen telefoneren en een virtuele assistent kunnen oproepen.