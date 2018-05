Samsung lanceert deze maand twee lange midrangetelefoons, eentje met dubbele camera Julian Huijbregts sam

02 mei 2018

12u49

Bron: Tweakers.net 1 Multimedia Samsung kondigt de Galaxy A6 en A6+ officieel aan voor een release eind deze maand. Beide toestellen hebben een verlengd oledscherm en minimaal 3 GB ram. Zoals de duurdere S9 en S9 Plus heeft het grotere plusmodel een dubbele camera aan de achterkant, meldt Tweakers.net.

De Galaxy A6 heeft een 5,6 inch-scherm met een resolutie van 720 bij 1.480 pixels. De afmetingen zijn 149.9 x 70.8 x 7.7 mm. De A6 Plus doet het met 6 inch en 1.080 bij 2.220 pixels, goed voor een totale grootte van 160.2 x 75.7 x 7.9 mm.

Allebei hebben ze een schermverhouding van 18,5 op 9, net als bij de begin dit jaar uitgebrachte Galaxy A8. Beide telefoons draaien op octacoreprocessoren, respectievelijk van 1,6 Ghz en 1,8 Ghz.

Camera

Samsung voorziet de Galaxy A6+ van een dubbele camera aan de achterkant. De primaire camera heeft een 16 megapixelresolutie en een lens met een diafragma van f/1.7. De tweede 5 megapixelcamera met een diafragma van f/1.9 wordt gebruikt voor scherptediepte-effecten. De frontcamera van de A6 is een 16 megapixelcamera, die van de A6+ een 24 megapixelcamera, allebei met een diafragma van f/1.9.

Beide toestellen hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant en draaien op Android 8.0 met daaroverheen Samsungs eigen skin. De A6 heeft een batterij van 3.000 mAh, de A6 Plus doet nog 500 mAh beter.

Prijzen

Samsung brengt de midrangesmartphones uit met 3 of 4 GB ram en 32 of 64 GB uitbreidbare opslagruimte. De specificaties verschillen per land, en het is nog niet duidelijk welke configuraties naar de Benelux komen. Vanaf eind mei zijn de smartphones te koop: de Galaxy A6 voor een adviesprijs van 309 euro en de A6+ voor 369 euro.

