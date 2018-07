Samsung kampt met stagnerende smartphonemarkt en concurrentie van goedkopere Chinese merken sam

31 juli 2018

07u53

Bron: anp 0 Multimedia De rek is uit de smartphonemarkt en dat begint Samsung te voelen. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant had al gewaarschuwd voor druk op het kwartaalresultaat, maar de winst pakte zelfs nog lager uit dan gedacht.

Samsung heeft steeds meer last van Chinese concurrenten als Huawei en Xiaomi die hun smartphones tegen veel lagere winstmarges verkopen en technisch niet veel meer onderdoen voor de marktleider.



Consumenten lijken minder snel de volle pot te willen betalen voor een toestel van Samsung terwijl een ander min of meer gelijkwaardig toestel een stuk goedkoper is.

Samsung presteert nog wel goed met zijn geheugenchipdivisie, maar dat was niet genoeg om de tegenvallende smartphoneverkopen te compenseren.



De winst zakte een fractie tot 11 biljoen won, omgerekend zo'n 8,4 miljard euro. Analisten gingen uit van 11,6 biljoen won. De omzet ging omlaag van 61 biljoen won tot 58,5 biljoen won.