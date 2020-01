Samsung introduceert huisrobot in de vorm van een balletje AW

07 januari 2020

20u14

Bron: AD.nl 0 Multimedia Samsung heeft een nieuwe huisrobot gepresenteerd in de vorm van een balletje. De Zuid-Koreaanse fabrikant noemt het apparaat Ballie. Hij rolt rond in het huis en kan gebruikers op gepaste afstand volgen. Ook heeft hij verbinding met andere huishoudelijke apparaten.

Samsung Ballie staat onder meer in verbinding met de smartphone van de gebruiker, maar heeft ook een eigen internetverbinding om beeldmateriaal door te sturen, meldt het Zuid-Koreaanse techbedrijf. Het robotje heeft een camera van een onbekend type met een onbekende resolutie. Ook zijn er drie ledjes die de status aangeven.

In een video toont Samsung geen hardwaredetails van Ballie, maar laat wel zien wat hij zou moeten kunnen. Zo kan Ballie bijvoorbeeld registreren dat er troep op de vloer ligt, waarna het apparaat de robotstofzuiger instrueert om het schoon te maken. Ook ziet Ballie de tv aan voor een hond, waarna het een foto maakt en doorstuurt naar de eigenaar. Spraakbediening werkt vermoedelijk via Samsung’s digitale assistent Bixby.

Samsung brengt Ballie uit in vijf verschillende kleuren: blauw, groen, oranje, rood en paars. Er blijven echter nog heel wat vragen onbeantwoord. Zo zegt Samsung niet wanneer Ballie op de markt zou komen. Ook is onbekend wat het zou moeten kosten. Daardoor is het voorlopig afwachten of de ronde huisrobot effectief uitgebracht zal worden.