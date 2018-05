Samsung hoeft smartphones niét vaker en langer te updaten, oordeelt Nederlandse rechter na klacht van Consumentenbond David Bremmer

30 mei 2018

18u32 0 Multimedia De Nederlandse Consumentenbond vangt bot in een veelbesproken rechtszaak tegen Samsung over het sneller en langer updaten van zijn smartphones. De rechtbank Den Haag wijst alle vorderingen tegen de Koreaanse fabrikant af.

De Consumentenbond stelt dat bezitters van Androidsmartphones véél te kort software-updates en upgrades krijgen, waardoor bezitters kwetsbaar zijn voor hacks. In juli 2015 startte de belangenclub de campagne 'Updaten!', waarbij met name Samsung als populairste fabrikant op de korrel wordt genomen.



Aangezien de Koreanen vinden dat ze voldoende doen om de veiligheid van hun telefoons te waarborgen, stapte de Consumentenbond onlangs naar de rechter. Tijdens de zitting van 26 maart voor de rechtbank van Den Haag eiste de bond Samsung zijn toestellen tot minstens vier jaar na de lancering blijft ondersteunen en tot twee jaar na verkoop.



Verder moeten beveiligingsupdates voor besturingssysteem Android binnen een maand worden uitgerold na de vrijgave door Android-maker Google. De Consumentenbond wijst erop dat slechts één op de tien vanaf 2015 uitgebrachte Android-toestellen draait op de nieuwste versie daarvan.



Samsung noemt de eis "grote onzin" en vindt dat de Consumentenbond een "karikatuur maakt" van de wijze hoe het zijn smartphones veilig houdt. Het had een team securityexperts uit moederland Korea ingevlogen om die stelling te ondersteunen en vragen van de rechtbank te beantwoorden.

Toekomstige versies

In hun vanmiddag gepubliceerde vonnis wijzen rechters Alwin, Harmsen en De Graaf alle eisen van de Consumentenbond resoluut af. Mede doordat Samsung afhankelijk is van nieuwe nog te verschijnen versies van Googless Androidsoftware kan eventueel onjuist handelen van Samsung helemaal niet worden beoordeeld. Het kan immers niet weten welke kwetsbaarheden de software in de toekomst met zich meebrengt.



"Bij deze stand van zaken kan dus niet worden gezegd dat Samsung feitelijk te weinig doet om de veiligheidsrisico's van door Google als kritisch aangemerkte kwetsbaarheden van Android te bestrijden door niet in alle gevallen gedurende de door de Consumentenbond genoemde termijn upgrades en updates door te voeren", schrijft de rechtbank Den Haag in de uitspraak.



"Ook is niet komen vast te staan dat Samsung consumenten blootstelt aan een reëel risico van mogelijk misbruik door kwaadwillenden."

Goed weg

Samsung komt overigens op één punt goed weg. Nadat de Consumentenbond de dagvaarding naar de fabrikant verstuurde, besloot die de informatie over risicovol smartphonegebruik en het bieden van upgrades nadrukkelijker op zijn website te vermelden.



Doordat de rechter voor de informatievoorziening slechts naar het heden kijkt, krijgt de fabrikant ook hier gelijk. "In dit verband is van belang dat Samsung met de banner op het beginscherm nadrukkelijk de aandacht vestigde op de (periode van de) door haar geboden softwareondersteuning. Daarmee is voor ieder duidelijk hoe lang Samsung de ondersteuning biedt."



"De gemiddelde consument die meer informatie wenst kan deze informatie op eenvoudige wijze verkrijgen door via de in de website aangebrachte links door te klikken [..]"

Reactie Samsung

Het is de tweede nederlaag van de Consumentenbod tegen Samsung. Eerder liep het kort geding tegen de fabrikant over het updaten in mei 2016 al spaak. De eisen waren niet geschikt voor een spoedzaak, meende de rechter. Daarop spande de belangenclub een bodemprocedure in, die nu tot de huidige uitspraak leidt.



Samsung reageert verheugd op de uitspraak. "Het vonnis onderstreept dat onze aanpak werkt om smartphones veilig te houden, zoals onze klanten van ons gewend zijn", stelt Gert Jan ter Haar, hoofd technisch productmanagement van Samsung Nederland. "Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat ook in de toekomst onze smartphones veilig blijven."

Consumentenbond teleurgesteld

De Consumentenbond noemt de uitspraak teleurstellend en slecht voor de consumenten. "Samsung krijgt de ruimte om zich te verschuilen achter een veelheid aan modellen en technische en economische afwegingen", stelt directeur Bart Combée.



"Maar Samsung kiest er zelf voor zoveel modellen op de markt te brengen, er is niemand die ze daartoe dwingt. Een autofabrikant moet er ook voor zorgen dat al zijn modellen veilig en betrouwbaar zijn en blijven. Samsung heeft diezelfde verplichting. Met deze uitspraak blijven consumenten afhankelijk van de goede wil van de fabrikant."



Combée noemt het echter winst dat Samsung nu op zijn homepage duidelijk verwijst naar het updatebeleid.

