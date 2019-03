Samsung Galaxy S10: nu al de beste smartphone van 2019?

Ronald Meeus

08 maart 2019

08u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Het is intussen tien jaar geleden dat de eerste Galaxy-telefoon uitkwam, en daar hoorde - tenminste volgens Samsung zelf - een bijzondere Het is intussen tien jaar geleden dat de eerste Galaxy-telefoon uitkwam, en daar hoorde - tenminste volgens Samsung zelf - een bijzondere S10-smartphone bij. Dit is onze eerste indruk van het nieuwe toestel, dat vanaf vandaag in de winkelrekken ligt.

In 2017 voerde Apple met haar iPhone X - eindelijk - nog eens een serieuze verandering in het ontwerp door. Bij Samsung is de stap van de S9 naar de S10 veel minder groot, toch zeker als we puur naar de vorm kijken. De voorkant van de telefoon werd nóg meer scherm, en dat deed Samsung niet door een inkeping in het scherm te maken, wel door de frontcamera achter een gat in het scherm te huisvesten.

Gezichtsherkenning schuift weer wat op de achtergrond: waar er eerder een irisscanner op de Galaxy S-toestellen zat, is deze nu weer verdwenen. Je kan nog steeds met gezichtsherkenning werken, maar dat is nu wat minder veilig. Samsung zet volop in op de ontgrendeling met de vingerafdrukscanner, die nu achter het scherm zit. Die scanner werkt op basis van ultrasone technologie - geluidsgolven dus. Dat werkt in de praktijk een heel pak vlotter dan we gewend zijn van een vingerafdrukscanner achter het scherm.

De camera

Qua afmeting van toestel en scherm wijkt de S10 best een eind af van de S9. Zo is de S10 kleiner, maar ook langer dan de voorganger. De S10+ verschilt dan weer amper van de S9+.

De schermen van zowel de S10, de S10+ als de S10e (de ‘lichtgewicht’-variant) ogen weer erg mooi en contrastrijk. Nieuw is dat ze de kleurenspectrumtechnologie hdr10+ ondersteunen en dat de camera’s op deze telefoons ook video’s met die hdr-standaard op kunnen nemen.

De grootste verbetering zit volgens ons in de veelzijdigheid van de cameraopstelling. Een camera waarmee je zowel een grotere beeldhoek als met een telelens foto’s kan maken: erg praktisch. De S10+ heeft vooraan nog een extra camera, bedoeld voor extra diepte. Leuk voor wie graag met bokeh-effecten speelt (in een foto met bokeh-effect is de achtergrond vaag en de voorgrond scherp, nvdr). Je kan bijvoorbeeld ook een kleur uitkiezen en de rest van je foto zwart-wit tonen. En over de hele lijn is de snelheid van het focussen en afdrukken op de S10-camera’s hoog.

De hardware en software

Samsung had al een software-update uit voor oudere toestellen, met o.a. het nieuwe Android 9-besturingssysteem en een paar wijzigingen in de interface. Bij de S10 zit dit vanzelfsprekend allemaal inbegrepen. De filosofie achter Samsungs eigen wijzigingen is dat je ondanks de langere schermen overal bij kunt. Het onderste deel van het scherm dient voor touch, het bovenste om naar te kijken. De iconen zijn wat simpeler, wat een minder drukke look geeft. Minpunt: Samsung zet een paar apps op het toestel die echt wel onder de categorie ‘bloatware’ vallen (software die veel overbodige functionaliteit heeft en/of onnodig veel ruimte op de harde schijf inneemt, nvdr).

Op vlak van werkgeheugen beschikt de S10e over 6GB werkgeheugen, de S10 over 8GB en de S10+ over 8 of 12GB. De accucapaciteit is iets hoger dan die van de voorganger - hopelijk gaat de batterij in de praktijk dus ook echt wat langer mee.

Ook interessant: de S10-toestellen kunnen niet alleen draadloos opgeladen worden, ze fungeren ook als draadloze oplaadmat. Samsung zweert verder trouw bij de 3,5mm-audiopoort. Die is door veel andere fabrikanten gewoon afgeschaft, tot frustratie van velen.

Prijzen: € 869,99 tot 1.144.

