Samsung Galaxy Note 20 Ultra: krachtigste en meest vernieuwende van de hele hoop, maar jammer van het design Ronald Meeus

26 augustus 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Samsung maakt er een traditie van om haar beste en krachtigste smartphone van het jaar in de zomer uit te brengen. Onze techredacteur kreeg de nieuwe Samsung Galaxy Note 20 Ultra toegestopt en kwam snel tot de volgende conclusie: de Note 20 Ultra is een beest van een machine en de cameraopstelling achteraan is zowaar nog verbeterd. Alleen jammer van het ontwerp; dat lijkt een beetje snelsnel op een vrijdagnamiddag in elkaar geflanst.

Wie het nieuws in smartphoneland een beetje volgt, weet al dat je op nieuwe smartphonereleases haast je klok gelijk kan zetten. Een nieuwe Samsung Galaxy S, Huawei P of genummerd OnePlus-model? Dit moet het voorjaar zijn! De Note-versie van diezelfde Samsung Galaxy, of de Mate-editie van Huawei? We naderen het einde van de zomer! Midden september? Hallo, nieuwe iPhone...

Wie al jaren trouw zweert aan een bepaald merk, weet dus ook ongeveer wanneer het nieuwe toptoestel er ongeveer aankomt. Dat is relevant, omdat er een flink aantal gebruikers bereid zijn om véél geld neer te tellen voor het meest recente ‘flagship’-model. Het resultaat is dat een uitstekend en succesvol toestel als de Samsung Galaxy S20 door de ‘echte' smartphonefreaks al zo'n beetje als verouderd wordt gezien, want de nieuwe Note heeft toch een pennetje, een beter scherm, krachtigere hardware, enzovoort. Daar kan je je wel vragen over stellen.

Bekijk hier prijzen van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Voor de ‘power users’

Het gaat aan de andere kant ook wel wat verder dan overbodige luxe. Zo is de Samsung Galaxy Note 20 Ultra echt wel het pièce de résistance van wat de Koreaanse fabrikant nu in huis heeft. De doelgroep is dan ook puur de zogenaamde ‘power users’: de traditionele early adopters van de laatste nieuwe technologie én mensen die hun smartphone voor professionele doeleinden gebruiken. Vandaar het pennetje en de daaraan gekoppelde nieuwe kribbelfuncties. Voor beide soorten gebruikers is er ook echt geen beter toestel op de markt dan dit. De toppers van Huawei, Oppo en Apple zijn weliswaar ook bedoeld voor consumenten die luxe willen, maar hebben nog niet de stap verder gezet naar productiviteitsdoeleinden, zoals Samsung nu wel doet.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Onder de motorkap

Grappig dan wel dat de Galaxy Note 20 Ultra op veel vlakken van de interne hardware net iets minder is dan de Galaxy S20 Ultra. Hij heeft wel een Samsung Exynos-processor met dezelfde specificaties, maar een scherm met een iets mindere resolutie. En ook zonder de uitgesproken rondingen die de Galaxy S20 Ultra zijn markante look gaven. De batterij is nét iets minder krachtig, al lijkt het wel dat Samsung er een paar nieuwe handigheidjes in heeft gestoken om batterijgebruik te sparen. De schermverversingssnelheid gaat bijvoorbeeld automatisch van 120 hertz naar 60 Hz bij een app met statisch beeld. Die 120 hertz is immers toch vooral handig bij games of als je naar actiefilms of sportfilmpjes kijkt.

Luxefactor

Waar zit de luxefactor dan? In het vlot werkende pennetje natuurlijk. Dat nog een boost heeft gekregen qua snelheid en accuratesse dankzij de snellere beeldverversing. En ook in de camera, die voor het eerst ook het opnemen van 8K-video toelaat. Dát zijn de USP’s (unique selling points of verkoopargumenten) van dit toestel.

Sowieso is de drievoudige cameraopstelling een topper, dat bewees een korte test die we zelf uitvoerden tijdens een natuurwandeling, en dat wordt ook bevestigd in tests die er veel dieper op ingaan.

Bobbel breekt deal

Maar dan ons probleem, dat trouwens ook onmiddellijk duidelijk werd toen we de smartphone uit de doos haalden: de ontzagwekkende bobbel op de achterkant van het toestel. Over die camerabobbels is vaak veel discussie onder smartphonefreaks, maar hier is hij zo prominent aanwezig dat hij het toestel ook ontsiert. Een schoonheidsfout misschien, maar wel geen kleintje. Persoonlijk gaan we bij zo’n storend element toch even héél goed nadenken of we wel 1.300 euro willen betalen voor zo’n toestel.

(Tekst gaat verder onder de foto)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

4 uitstekende redenen om een nieuwe Redmi Note 9 Pro te kopen

De snelle prijsdaling van 5g-telefoons - Hoe rap een nieuw netwerk gemeengoed wordt

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Preview - Hoe ultra is de Note nog?