Samsung gaat oude smartphones recycleren tot batterijen voor elektrische auto's

12 februari 2018

12u43

Elektrische auto's rijden straks misschien op tweedehands smartphones. Samsung gaat afgedankte telefoons namelijk inzamelen. In de toestellen zit de stof kobalt, een belangrijk onderdeel van de accu's van auto's.

Om het kobalt te krijgen, neemt Samsung-dochter SDI een belang in een recyclingbedrijf. Bovendien tekent SDI een contract voor een vaste stroom kobalt.

Verreweg de meeste kobalt in de wereld komt uit de Democratische Republiek Congo in Afrika. Daar is veel corruptie, geweld en kinderarbeid. Bovendien zijn de prijzen voor kobalt sinds 2016 verdrievoudigd door de populariteit van elektrische auto's.

Als de verkoop van elektrische auto's blijft stijgen, komt er rond 2025 niet genoeg kobalt uit de mijnen om aan de vraag te voorzien. Hergebruik is dus essentieel.

Samsung produceert elk jaar honderden miljoenen apparaten met accu's met kobalt. Zo levert het hergebruik van de geflopte Note 7-smartphone 157 ton kobalt, koper en andere grondstoffen op. Het toestel werd kort na lancering van de markt gehaald.