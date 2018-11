Samsung demonstreert prototype van eerste plooibare telefoon kg

07 november 2018

22u16

Samsung bood vandaag een blik op hun allereerste smartphone met een vouwbaar scherm. Voorlopig gaat het enkel om een prototype, pas in "de komende maanden" gaat het scherm in productie. Het toestel werd heel kort getoond tijdens de Samsung Developer Conference 2018 in San Francisco, waar de Zuid-Koreaanse techreus onder andere ook nieuws over de virtuele assistent Bixby onthulde.

Het toestel werd niet alleen in een flashy video getoond, maar ook al kort gedemonstreerd op het podium door topman Justin Denision, die het toestel nonchalant uit zijn binnenzak haalde. Het plooibare scherm zorgt ervoor dat de smartphone opgevouwen kan worden, en toch kan uitpakken met een naadloos, groot scherm. In uitgevouwen toestand heeft het toestel een schermdiagonaal van 7,3 inch (18,5 centimeter). “Wanneer het open is, is het een tablet die de ervaring biedt van een groot scherm. Wanneer je het sluit, is het telefoon die in je broekzak past”, aldus Denision.

Samsung noemt het plooischerm zijn “Infinity Flex Display”. “Het combineert het beste van twee werelden: een compacte smartphone die je kunt uitvouwen tot een groot display”, klinkt het promopraatje. “Je mobiele ervaring past zich naadloos aan het veranderende scherm aan en tegelijkertijd kun je ook nog eens drie actieve apps open hebben.”

We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.



Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26 Android Developers(@ AndroidDev) link

Veel wil Samsung duidelijk nog niet kwijt over de innovatie. De lichten werden tijdens de demonstratie gedimd en de totale demo duurde minder dan een minuutje. Ook over de prijs en de datum waarop het in de winkel zal liggen, zijn er geen details bekendgemaakt. Wel zal het toestel in “de komende maanden” in productie gaan, wat doet vermoeden dat het in 2019 op de markt komt.

Samsung is niet de enige die aan een plooibare telefoon werkt. Vorige week dook al een werkende opvouwbare telefoon op van de onbekende Chinese producent Royole.

Bixby

Op de tweedaagse conferentie had Samsung het verder ook over virtuele assistent Bixby, die het moet opnemen tegen concurrenten als Google Assistant en Alexa van Amazon. Zo zal Bixby in de nabije toekomst meer talen ondersteunen en komt de assistent ook naar de smart-tv’s van Samsung. Eerder was Bixby enkel te gebruiken op de mobiele toestellen.



Ook sleutelt Samsung aan de interface die het in zijn Android-toestellen verwerkt. Die interface wordt eenvoudiger en de techgigant belooft de eigen apps, zoals de Klok-app, makkelijker te maken in gebruik.