Samsung brengt ‘leasingformule’ voor smartphones naar België SPK

30 augustus 2019

05u07 0 Multimedia De allernieuwste smartphone niet meer kopen, maar gewoon huren: het kan vanaf volgend jaar met de Samsung Private Lease. “Hiermee wensen we in te spelen op veranderende marktbehoeftes, waarbij vooral bij millennials de ervaring belangrijker is dan het bezitten”, zegt Samsung België.

In onder meer Frankrijk en Nederland bestaat de private leasingdienst om bijvoorbeeld een Galaxy Note 10 of S10 gedurende 24 maanden te huren al sinds dit jaar. Een verzekering en herstelservice zijn inbegrepen. Voor wie altijd het recentste toestel in handen wil hebben, is, mits betaling, al na zes maanden een toestelupgrade mogelijk. Hoe de Belgische leasingformule er precies zal uitzien en wat deze zal kosten, zal tegen begin 2020 bekend zijn.