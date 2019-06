Samsung bevestigt dat opvouwbare smartphone niet voor juli uitkomt Bauke Schievink

17 juni 2019

10u53

Bron: Tweakers.net, The Korea Herald 1 Multimedia Samsung spreekt tegen dat het de Galaxy Fold volgende maand uitbrengt. Volgens een woordvoerder zou er geen vooruitgang zijn geboekt sinds de vertraging werd aangekondigd in april. Het is onduidelijk wanneer de opvouwbare telefoon dan wel uit moet komen.

Dat meldt The Korea Herald op basis van gesprekken met een Samsung-medewerker. Met de uitspraken worden eerdere beweringen over een lancering in juli tegengesproken. Zo had een hooggeplaatste werknemer binnen Samsung aangegeven dat de Galaxy Fold in juli uit zou moeten komen, maar volgens de werknemer waar The Korea Herald mee sprak is dat niet het geval.



Voor een lancering volgende maand zouden namelijk nu al allerlei voorbereidingen getroffen moeten zijn, zoals het bepalen van een mediastrategie. Sinds het bedrijf aankondigde de Galaxy Fold later uit te brengen, zijn er echter geen interne ontwikkelingen geweest, waardoor een lancering in juli is uitgesloten. Wanneer de opvouwbare smartphone dan wel uitkomt, is nog altijd onbekend.

Problemen

De recente berichtgeving wijst erop dat er binnen Samsung nog steeds geen oplossing bestaat voor de problemen met de Galaxy Fold. In april kondigde het bedrijf aan dat de lancering werd vertraagd nadat meerdere recensenten en journalisten problemen vonden met het scherm. Toen gaf Samsung aan binnen enkele weken een nieuwe releasedatum bekend te maken, maar daar is dus nog niets van terechtgekomen.



Ook concurrent Huawei brengt zijn vouwbare smartphone later uit. Het bedrijf liet onlangs weten dat het meer tests gaat doen voordat het de Mate X op de markt brengt. Er zouden voorzorgsmaatregelen worden genomen naar aanleiding van de problemen met de Samsung Galaxy Fold.

